Daily Schedule для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FamApp Co.
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,98 Мб
Daily Schedule - это приложение, которое помогает людям организовать свои задачи, события и другие виды деятельности, экспортировать расписание в файлы PDF и использовать виджеты для быстрой проверки своих программ.
Правильное управление временем необходимо, если вы хотите добиться хороших результатов в школе, колледже или на работе. Вы должны максимально эффективно систематизировать ежедневную деятельность, чтобы добиться наилучших результатов и не выдохнуться в конце дня. Многие приложения обещают протянуть руку помощи в этом отношении, и Daily Schedule - одно из них. Оно позволяет любому человеку организовать все свои обязанности в рамках простого интерфейса.
При первом запуске мобильное решение не требует от пользователей регистрации аккаунта. Оно позволяет им ознакомиться с основными функциями из помощника, который они также могут найти позже в левом боковом меню. Из этих подсказок они узнают, как создавать пользовательские планировщики, выбирать между недельным и календарным режимами, добавлять соответствующие имена и выбирать наиболее подходящую продолжительность для своих нужд.
Кроме того, приложение позволяет пользователям создавать свое расписание, писать заметки, добавлять мероприятия и копировать планы на несколько дней. В настройках можно изменить тип шрифта, размер текста и выбрать мелодию уведомления. Кроме того, они могут разместить виджеты на главном экране, чтобы просматривать свои планы, не открывая приложение.
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Admin
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