Daily Schedule для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,98 Мб
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Daily Schedule - это приложение, которое помогает людям организовать свои задачи, события и другие виды деятельности, экспортировать расписание в файлы PDF и использовать виджеты для быстрой проверки своих программ.

Правильное управление временем необходимо, если вы хотите добиться хороших результатов в школе, колледже или на работе. Вы должны максимально эффективно систематизировать ежедневную деятельность, чтобы добиться наилучших результатов и не выдохнуться в конце дня. Многие приложения обещают протянуть руку помощи в этом отношении, и Daily Schedule - одно из них. Оно позволяет любому человеку организовать все свои обязанности в рамках простого интерфейса.

При первом запуске мобильное решение не требует от пользователей регистрации аккаунта. Оно позволяет им ознакомиться с основными функциями из помощника, который они также могут найти позже в левом боковом меню. Из этих подсказок они узнают, как создавать пользовательские планировщики, выбирать между недельным и календарным режимами, добавлять соответствующие имена и выбирать наиболее подходящую продолжительность для своих нужд.

Кроме того, приложение позволяет пользователям создавать свое расписание, писать заметки, добавлять мероприятия и копировать планы на несколько дней. В настройках можно изменить тип шрифта, размер текста и выбрать мелодию уведомления. Кроме того, они могут разместить виджеты на главном экране, чтобы просматривать свои планы, не открывая приложение.

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