Untis Mobile для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Untis Mobile
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,6 Мб
Untis Mobile - мобильный инструмент для организации расписаний и задач. Приложение предлагает интуитивно понятную и простую систему для эффективного управления расписаниями и задачами. Цель состоит в том, чтобы пользователи, в зависимости от их прав доступа, могли найти интересующую информацию в едином месте, например, расписание уроков или сроки выполнения задач.
Ежедневные изменения вносятся в режиме онлайн. Благодаря офлайн-функции Вы получите доступ к расписаниям, которые уже открывали.
В первую очередь программа будет полезна для преподавателей и студентов - ведь она позволяет получать ясные представления календаря с задачами, назначенными на каждый день, и иметь доступ к деталям содержимого, соответствующего каждой даты или отслеживать посещаемость. Обо всем сообщается напрямую менеджерам центра, поэтому информация о любом инциденте происходит незамедлительно.
Приложение полезно как для небольших академий, так и для центров с большим количеством студентов и преподавателей.
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