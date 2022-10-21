Untis Mobile - мобильный инструмент для организации расписаний и задач. Приложение предлагает интуитивно понятную и простую систему для эффективного управления расписаниями и задачами. Цель состоит в том, чтобы пользователи, в зависимости от их прав доступа, могли найти интересующую информацию в едином месте, например, расписание уроков или сроки выполнения задач.

Ежедневные изменения вносятся в режиме онлайн. Благодаря офлайн-функции Вы получите доступ к расписаниям, которые уже открывали.

В первую очередь программа будет полезна для преподавателей и студентов - ведь она позволяет получать ясные представления календаря с задачами, назначенными на каждый день, и иметь доступ к деталям содержимого, соответствующего каждой даты или отслеживать посещаемость. Обо всем сообщается напрямую менеджерам центра, поэтому информация о любом инциденте происходит незамедлительно.

Приложение полезно как для небольших академий, так и для центров с большим количеством студентов и преподавателей.