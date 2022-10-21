Untis Mobile для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,6 Мб
Untis Mobile скриншот № 1
Untis Mobile скриншот № 2
Untis Mobile скриншот № 3
Untis Mobile скриншот № 4

Untis Mobile - мобильный инструмент для организации расписаний и задач. Приложение предлагает интуитивно понятную и простую систему для эффективного управления расписаниями и задачами. Цель состоит в том, чтобы пользователи, в зависимости от их прав доступа, могли найти интересующую информацию в едином месте, например, расписание уроков или сроки выполнения задач.

Ежедневные изменения вносятся в режиме онлайн. Благодаря офлайн-функции Вы получите доступ к расписаниям, которые уже открывали.

В первую очередь программа будет полезна для преподавателей и студентов - ведь она позволяет получать ясные представления календаря с задачами, назначенными на каждый день, и иметь доступ к деталям содержимого, соответствующего каждой даты или отслеживать посещаемость. Обо всем сообщается напрямую менеджерам центра, поэтому информация о любом инциденте происходит незамедлительно.

Приложение полезно как для небольших академий, так и для центров с большим количеством студентов и преподавателей.

ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Zoho CalendarZoho Calendar 1.0

Удобное Android-приложение, которое незаменимо при планировании и управлении событиями, как...

скачать Daily ScheduleDaily Schedule 2.1.14

Планировщик расписания, позволяющий пользователям легко управлять расписанием....

скачать Digital Clock Widget XperiaDigital Clock Widget Xperia 6.4.1.443

Бесплатные и полностью настраиваемые цифровые часы в стиле Sony Xperia. Присутствует...

скачать Дни рожденияДни рождения 5.1.2

Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей...

скачать Православный календарьПравославный календарь 1.14.13

Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...

скачать Лунный календарьЛунный календарь 2.0

Бесплатный ежедневный лунный календарь для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

Отзывы о программе Untis Mobile

Admin

Отзывов о программе Untis Mobile 5.7.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв