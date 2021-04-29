Учим и играем. Английский free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DOMOsoft
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 382 | Статистика
|Размер:
|26,69 Мб
|СКАЧАТЬ
Учим и играем. Английский free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет в игровой форме изучать лексику и фонетику английского языка на начальном уровне. Список слов специально подобран из различных тем (например животные, одежда, цвета, транспорт, школа, природа, инструменты, спорт, путешествия и пр.), используемых в повседневной жизни.
Данный самоучитель позволяет эффективно научиться правильному произношению и написанию, за счет наличия визуального и аудио сопровождения. Для лучшего освоения весь материал разделен на этапы: тренинг (запоминание алфавита, существительных, прилагательных, глаголов с транскрипцией при помощи карточек и звукового сопровождения) и тестирование (проверка выученных слов в виде веселых, легких и понятных игр).
С помощью программы пользователь сможет быстро пополнить словарный запас иностранных слов, научится говорить и писать, а также усовершенствовать ранее полученные знания.
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