Программы для Android » Образование » Обучающий софт » Учим и играем. Английский free 6.0

Учим и играем. Английский free для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 382 | Статистика
Размер:26,69 Мб
СКАЧАТЬ
Учим и играем. Английский free скриншот № 2
Учим и играем. Английский free скриншот № 3
Учим и играем. Английский free скриншот № 4

Учим и играем. Английский free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет в игровой форме изучать лексику и фонетику английского языка на начальном уровне. Список слов специально подобран из различных тем (например животные, одежда, цвета, транспорт, школа, природа, инструменты, спорт, путешествия и пр.), используемых в повседневной жизни.

Данный самоучитель позволяет эффективно научиться правильному произношению и написанию, за счет наличия визуального и аудио сопровождения. Для лучшего освоения весь материал разделен на этапы: тренинг (запоминание алфавита, существительных, прилагательных, глаголов с транскрипцией при помощи карточек и звукового сопровождения) и тестирование (проверка выученных слов в виде веселых, легких и понятных игр).

С помощью программы пользователь сможет быстро пополнить словарный запас иностранных слов, научится говорить и писать, а также усовершенствовать ранее полученные знания.

ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Google PrimerGoogle Primer 4.112.2

Google Primer – обучающее приложение поможет научиться новым навыкам маркетинга....

скачать Карточки на Испанском языкеКарточки на Испанском языке 1.0

Карточки на Испанском языке - приложение для Android, содержит 500 карточек озвученных на...

скачать EdHandbookEdHandbook 3.4.3

EdHandbook - программа для Android-смартфонов и планшетов, представляющая из себя справочное...

скачать Японский с NemoЯпонский с Nemo 1.2

Японский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...

скачать efTeacherefTeacher 1.0.4

efTeacher - сборник упражнений и тестов для изучения и совершенствования французского языка на разный уровнях сложности...

скачать Электроник LiteЭлектроник Lite 4.0

Электроник Lite – самоучитель по работе с электричеством. С помощью приложения можно...

Отзывы о программе Учим и играем. Английский free

Admin

Отзывов о программе Учим и играем. Английский free 6.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв