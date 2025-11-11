iSpring LMS — приложение для обучения сотрудников и команд, которое предоставляет доступ к материалам корпоративной платформы iSpring LMS. Позволяет проходить курсы, тесты и другие обучающие модули в удобное время и с любого устройства. Интерфейс ориентирован на простоту и понятность, поддерживает множество языков и не требует дополнительной регистрации со стороны пользователя: достаточно данных учетной записи, которую предоставляет администратор системы.

Программа предоставляет доступ к корпоративной базе знаний: инструкциям, рабочим документам и справочным материалам. Push-уведомления помогают не пропускать вебинары, сроки выполнения заданий и изменения в расписании. Менеджеры и тренеры могут контролировать процесс обучения с помощью панели мониторинга, отслеживать результаты, оценивать компетенции и проводить практические проверки на рабочем месте. На платформе предусмотрена возможность офлайн-доступа, пользователь может загрузить материал заранее и продолжить обучение без подключения к сети. После возвращения в онлайн-режим прогресс синхронизируется автоматически.

Список основных возможностей iSpring LMS: