iSpring LMS — приложение для обучения сотрудников и команд, которое предоставляет доступ к материалам корпоративной платформы iSpring LMS. Позволяет проходить курсы, тесты и другие обучающие модули в удобное время и с любого устройства. Интерфейс ориентирован на простоту и понятность, поддерживает множество языков и не требует дополнительной регистрации со стороны пользователя: достаточно данных учетной записи, которую предоставляет администратор системы.
Программа предоставляет доступ к корпоративной базе знаний: инструкциям, рабочим документам и справочным материалам. Push-уведомления помогают не пропускать вебинары, сроки выполнения заданий и изменения в расписании. Менеджеры и тренеры могут контролировать процесс обучения с помощью панели мониторинга, отслеживать результаты, оценивать компетенции и проводить практические проверки на рабочем месте. На платформе предусмотрена возможность офлайн-доступа, пользователь может загрузить материал заранее и продолжить обучение без подключения к сети. После возвращения в онлайн-режим прогресс синхронизируется автоматически.
Список основных возможностей iSpring LMS:
- Предоставляет доступ к учебным материалам iSpring LMS на 30 языках интерфейса.
- Реализует автоматическую адаптацию курсов под размер и ориентацию экрана.
- Обеспечивает просмотр и прохождение курсов в офлайн-режиме с последующей синхронизацией прогресса.
- Использует Push-уведомления о заданиях, вебинарах и обновлениях расписания.
- Отображает результаты обучения, достижения, рейтинги и индивидуальный прогресс.
- Предоставляет панель мониторинга для менеджеров и тренеров с ключевыми показателями обучения.
- Создает и использует контрольные списки для оценки навыков «на рабочем месте».
- Предлагает функции оценки и обратной связи по результатам обучения.
