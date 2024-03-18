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Официальные Тесты ПДД Украины для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:107,37 Мб
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Официальные Тесты ПДД Украины - это уникальное приложение, созданное для подготовки к теоретическому экзамену по правилам дорожного движения в Украине. Оно представляет собой единственные официальные государственные тесты, которые полностью соответствуют вопросам, задаваемым на экзамене в Сервисном центре МВД.

Основные возможности приложения Официальные Тесты ПДД Украины:

  • Обновление базы вопросов ежедневно, согласно официальному реестру вопросов МВД, что обеспечивает актуальность и надежность информации.
  • Более 2000 вопросов с подробными комментариями от опытных преподавателей автошкол, что помогает пользователям лучше понять материал.
  • Возможность задать вопрос специалистам и получить оперативный ответ, что обеспечивает индивидуальную поддержку и помощь.
  • Использование фотореалистичных 3D-иллюстраций, отображающих реальные ситуации на дороге, что помогает визуализировать материал и лучше его усвоить.

Приложение Официальные Тесты ПДД Украины создано с целью повышения уровня подготовки будущих украинских автомобилистов. Оно представляет собой надежный инструмент для изучения правил дорожного движения и успешной сдачи теоретического экзамена.

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