Официальные Тесты ПДД Украины для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Monolith publisher
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|107,37 Мб
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Официальные Тесты ПДД Украины - это уникальное приложение, созданное для подготовки к теоретическому экзамену по правилам дорожного движения в Украине. Оно представляет собой единственные официальные государственные тесты, которые полностью соответствуют вопросам, задаваемым на экзамене в Сервисном центре МВД.
Основные возможности приложения Официальные Тесты ПДД Украины:
- Обновление базы вопросов ежедневно, согласно официальному реестру вопросов МВД, что обеспечивает актуальность и надежность информации.
- Более 2000 вопросов с подробными комментариями от опытных преподавателей автошкол, что помогает пользователям лучше понять материал.
- Возможность задать вопрос специалистам и получить оперативный ответ, что обеспечивает индивидуальную поддержку и помощь.
- Использование фотореалистичных 3D-иллюстраций, отображающих реальные ситуации на дороге, что помогает визуализировать материал и лучше его усвоить.
Приложение Официальные Тесты ПДД Украины создано с целью повышения уровня подготовки будущих украинских автомобилистов. Оно представляет собой надежный инструмент для изучения правил дорожного движения и успешной сдачи теоретического экзамена.
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