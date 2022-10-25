MatEditor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022 2.4.7517 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WelSimulation LLC
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,49 Мб
Разработанный для инженеров и исследователей, MatEditor представляет собой единственный в своем роде инструмент редактирования и управления материалами, сохраняющий подробную информацию и свойства, которые часто используются в экспериментах и моделировании. Благодаря поддержке обширной коллекции систем единиц измерения, это приложение позволяет создавать и поддерживать автономную базу данных материалов.
Главное окно аккуратно организовано и отображает всю информацию в структурированном виде, за которым очень легко следить. Список доступных материалов хранится в левой боковой панели, а библиотека позволяет четко указать тип материала и выбрать его из имеющихся списков. Библиотека MatEditor обеспечивает доступ одним щелчком мыши к упругим и гиперупругим материалам, нелинейным, тепловым, электромагнитным, материалам с потерями в сердечнике и жидкостям.
Чтобы просмотреть свойства материала, достаточно выбрать его из списка и нажать кнопку "Импорт". Двойной щелчок по материалу приводит к тому же результату, и панель свойств материала заполняется различными записями. В главном окне MatEditor отображаются различные свойства, такие как плотность, тепловое расширение, изотропная упругость, прочность на сжатие, удельная теплоемкость, удельное сопротивление, проницаемость, проницаемость и другие. Таблица также заполняется значениями для каждого свойства.
Вы также можете заносить новые значения для свойства в правую боковую панель, и вы заметите, что таблица свойств автоматически обновляется. Другими словами, вы сможете увидеть графическое представление эволюции свойства в вашем эксперименте или моделировании.
С помощью MatEditor вы можете создавать, редактировать и генерировать данные о материалах для анализа, обеспечивая поддержку функций подгонки кривых гиперупругих материалов. Он поддерживает несколько систем единиц измерения и позволяет хранить значения для нескольких свойств.
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