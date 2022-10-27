HTML Stripper - позволяет удалять теги из HTML-документов и извлекать текст из HTML-страниц самым простым и быстрым способом. Фактически, весь процесс происходит практически мгновенно, поскольку вам нужно только выбрать входной HTML-файл, а приложение обрабатывает его автоматически, отображая извлеченный текст в своем главном окне.

Форматированный текст внутри HTML-документа мгновенно исчезает, как только вы загружаете его в HTML Stripper. Приложение удаляет HTML-теги и исходный код HTML, преобразуя содержимое в человекочитаемый текст, строки или данные.

Главное окно программы простое, с двумя кнопками, одна из которых предназначена для загрузки входного HTML-файла, а другая - для сохранения результата в обычный текстовый файл. К сожалению, HTML Stripper не может обрабатывать файлы в пакетном режиме, что означает, что вам придется загружать по одному файлу за раз, если у вас есть несколько HTML-документов для ввода. Программа поможет вам сэкономить время, когда необходимо очистить текст, содержащий HTML-теги, стили CSS и фрагменты кода JavaScript. По желанию, вы можете настроить его на игнорирование пробелов в коде.

Одним из важных преимуществ HTML Stripper является конфиденциальность. Поскольку преобразование происходит полностью в автономном режиме, никакие данные не загружаются в Интернет, и риск отсутствует. Более того, в отличие от онлайновых конвертеров HTML в текст, которые могут иметь ограничения на загрузку, HTML Stripper может обрабатывать HTML файлы любого размера.