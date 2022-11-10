USB Lockit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nicola Bezze
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12 Кб
USB Lockit - небольшая бесплатная портативная утилита, которая позволяет легко защитить паролем практически любое USB-устройство хранения данных, использующее файловую систему FAT32/exFAT. Для работы достаточно поместить программу USBLockit.exe на USB-накопитель или выбранное устройство хранения данных, а запустить запустить утилиту для установки соответствующей парольной защиты до 6 цифр.
Программа работает только с USB-накопителями, отформатированными в FAT32/exFAT, и поэтому пользователю всегда придется заново применять блокировку паролем при каждом разблокировании.
Особенности USB Lockit:
- Небольшой размер.
- Быстрая блокировка.
- Полностью портативный.
- Разработан для Android и Windows для доступа без root или прав администратора.
- Работает со всеми имеющимися на рынке USB-накопителями, отформатированными в FAT32/exFAT.
- Удобство в работе.
- Кросс-платформенность - когда диск заблокирован, ваши файлы остаются в безопасности во всех операционных системах.
Edge Blocker - небольшой портативный инструмент для блокировки запуска браузера Microsoft Edge в операционке Windows 10...
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при...
Удобное приложение, которое позволит отслеживать, что делают ваши дети или сотрудники на...
Keylogger - клавиатурный шпион. Следит и записывает в журнал все действия пользователя на компьютере. В частности, запоминает все нажатия на клавиатуре...
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое...
KeyFreeze - простая портативная утилита для блокировки функционирования мышки и клавиатуры компьютера без блокировки самого экрана Windows...
Отзывы о программе USB Lockit
Admin
Отзывов о программе USB Lockit 3.0.0.0 пока нет, можете добавить...