USB Lockit для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12 Кб
USB Lockit скриншот № 1

USB Lockit - небольшая бесплатная портативная утилита, которая позволяет легко защитить паролем практически любое USB-устройство хранения данных, использующее файловую систему FAT32/exFAT. Для работы достаточно поместить программу USBLockit.exe на USB-накопитель или выбранное устройство хранения данных, а запустить запустить утилиту для установки соответствующей парольной защиты до 6 цифр.

Программа работает только с USB-накопителями, отформатированными в FAT32/exFAT, и поэтому пользователю всегда придется заново применять блокировку паролем при каждом разблокировании.

Особенности USB Lockit:

  • Небольшой размер.
  • Быстрая блокировка.
  • Полностью портативный.
  • Разработан для Android и Windows для доступа без root или прав администратора.
  • Работает со всеми имеющимися на рынке USB-накопителями, отформатированными в FAT32/exFAT.
  • Удобство в работе.
  • Кросс-платформенность - когда диск заблокирован, ваши файлы остаются в безопасности во всех операционных системах.

     

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