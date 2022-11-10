USB Lockit - небольшая бесплатная портативная утилита, которая позволяет легко защитить паролем практически любое USB-устройство хранения данных, использующее файловую систему FAT32/exFAT. Для работы достаточно поместить программу USBLockit.exe на USB-накопитель или выбранное устройство хранения данных, а запустить запустить утилиту для установки соответствующей парольной защиты до 6 цифр.

Программа работает только с USB-накопителями, отформатированными в FAT32/exFAT, и поэтому пользователю всегда придется заново применять блокировку паролем при каждом разблокировании.

Особенности USB Lockit: