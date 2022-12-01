CSV to JSON Converter - простая в использовании утилита, которая может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера, а затем переносить его во вновь созданный JSON-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат JSON, и все это всего несколькими щелчками мыши.

JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation и стал дефакто компьютерным форматом, читаемым человеком, для хранения структурированных данных. От API до файлов конфигурации, JSON сейчас повсюду.

Вы можете конвертировать как небольшие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта. Все преобразования выполняются полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных, поскольку ни один файл CSV или JSON не отправляется в Интернет.