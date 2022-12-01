CSV to JSON Converter для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 | Статистика
Размер:2,39 Мб
CSV to JSON Converter скриншот № 1

CSV to JSON Converter - простая в использовании утилита, которая может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера, а затем переносить его во вновь созданный JSON-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат JSON, и все это всего несколькими щелчками мыши.

JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation и стал дефакто компьютерным форматом, читаемым человеком, для хранения структурированных данных. От API до файлов конфигурации, JSON сейчас повсюду.

Вы можете конвертировать как небольшие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта. Все преобразования выполняются полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных, поскольку ни один файл CSV или JSON не отправляется в Интернет.

 

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