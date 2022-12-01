CSV to JSON Converter для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 | Статистика
|Размер:
|2,39 Мб
CSV to JSON Converter - простая в использовании утилита, которая может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера, а затем переносить его во вновь созданный JSON-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат JSON, и все это всего несколькими щелчками мыши.
JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation и стал дефакто компьютерным форматом, читаемым человеком, для хранения структурированных данных. От API до файлов конфигурации, JSON сейчас повсюду.
Вы можете конвертировать как небольшие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта. Все преобразования выполняются полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных, поскольку ни один файл CSV или JSON не отправляется в Интернет.
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