Converts CSV to SQL для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,4 Мб
Converts CSV to SQL скриншот № 1
Converts CSV to SQL скриншот № 2
Converts CSV to SQL скриншот № 3

CSV to SQL Converter - простой инструмент, который может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера, а затем переносить его во вновь созданный SQL-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат базы данных, и все это всего несколькими щелчками мыши. Программа создаст для вас операторы "CREATE TABLE" и "INSERT INTO". Вы можете выбрать запятую, точку с запятой, табуляцию, пробел или любой другой разделитель перед загрузкой CSV-файлов.

Файл CSV - это текстовый файл, в котором для разделения значений используется запятая. Каждая строка файла представляет собой запись данных. Каждая запись состоит из одного или нескольких полей, разделенных запятыми. Файлы CSV используются в Microsoft Excel и других офисных продуктах.

Присутствует возможность конвертировать как небольшие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта. Все преобразования выполняются полностью в автономном режиме.

Поддерживаемые базы данных:

  • MySQL.
  • MariaDB.
  • Oracle.
  • IBM Db2.
  • Microsoft SQL Server.
  • Microsoft Access.
  • PostgreSQL.
  • SQLite.
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 8.31

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать Scan2PDFScan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...

скачать Free PDF to Word ConverterFree PDF to Word Converter 3.2.12

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...

скачать JPG to PDFJPG to PDF 3.0

JPG to PDF - программа для преобразования изображений в файлы PDF с возможностью защиты паролем. Поддерживает 87 графических форматов...

скачать AVS Document ConverterAVS Document Converter 4.2.6.271

AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов...

Отзывы о программе Converts CSV to SQL

Admin

Отзывов о программе Converts CSV to SQL 2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв