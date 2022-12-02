CSV to SQL Converter - простой инструмент, который может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера, а затем переносить его во вновь созданный SQL-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат базы данных, и все это всего несколькими щелчками мыши. Программа создаст для вас операторы "CREATE TABLE" и "INSERT INTO". Вы можете выбрать запятую, точку с запятой, табуляцию, пробел или любой другой разделитель перед загрузкой CSV-файлов.

Файл CSV - это текстовый файл, в котором для разделения значений используется запятая. Каждая строка файла представляет собой запись данных. Каждая запись состоит из одного или нескольких полей, разделенных запятыми. Файлы CSV используются в Microsoft Excel и других офисных продуктах.

Присутствует возможность конвертировать как небольшие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта. Все преобразования выполняются полностью в автономном режиме.

Поддерживаемые базы данных: