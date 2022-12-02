Converts CSV to SQL для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,4 Мб
CSV to SQL Converter - простой инструмент, который может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера, а затем переносить его во вновь созданный SQL-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат базы данных, и все это всего несколькими щелчками мыши. Программа создаст для вас операторы "CREATE TABLE" и "INSERT INTO". Вы можете выбрать запятую, точку с запятой, табуляцию, пробел или любой другой разделитель перед загрузкой CSV-файлов.
Файл CSV - это текстовый файл, в котором для разделения значений используется запятая. Каждая строка файла представляет собой запись данных. Каждая запись состоит из одного или нескольких полей, разделенных запятыми. Файлы CSV используются в Microsoft Excel и других офисных продуктах.
Присутствует возможность конвертировать как небольшие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта. Все преобразования выполняются полностью в автономном режиме.
Поддерживаемые базы данных:
- MySQL.
- MariaDB.
- Oracle.
- IBM Db2.
- Microsoft SQL Server.
- Microsoft Access.
- PostgreSQL.
- SQLite.
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