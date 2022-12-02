CSV to VCF Converter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,43 Мб
CSV to VCF Converter скриншот № 1
CSV to VCF Converter скриншот № 2

CSV to VCF Converter - программа для конвертации файлов CSV (созданных Microsoft Excel или другой совместимой офисной программой) в файлы VCF vCard. Файлы CSV - это обычные текстовые файлы, которые можно редактировать с помощью любого текстового редактора. Файлы VCF хранят информацию о ваших контактах, заключая в себе vCard (виртуальные визитные карточки). Такие файлы используются для экспорта и импорта контактов из/в мобильные телефоны (Android или iPhone), Microsoft Outlook, iCloud, Gmail и т. д.

Vovsoft CSV to VCF Converter может выполнять только одну задачу: извлекать контакты из входного контейнера CSV, а затем переносить их во вновь созданный файл VCF. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной файл Excel и выбрать экспорт в формат VCF, и все это всего несколькими щелчками мыши. Помимо файлов CSV, эта программа также может загружать файлы Microsoft Excel (XLS и XLSX).

Особенность программы - это то, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Никакая контактная информация ни в коем случае не отправляется в Интернет.

Основные возможности CSV to VCF Converter:

  • CSV в VCF.
  • Excel в VCF.
  • XLS в VCF.
  • CSV в vCard.
  • Excel в vCard.
  • XLS в vCard.
  • TXT в VCF.
  • Текст в VCF.
  • XLSX в VCF.
  • TXT в vCard.
  • Текст в vCard.
  • XLSX в vCard.
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 8.31

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать Scan2PDFScan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...

скачать Free PDF to Word ConverterFree PDF to Word Converter 3.2.12

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...

скачать JPG to PDFJPG to PDF 3.0

JPG to PDF - программа для преобразования изображений в файлы PDF с возможностью защиты паролем. Поддерживает 87 графических форматов...

скачать AVS Document ConverterAVS Document Converter 4.2.6.271

AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов...

Отзывы о программе CSV to VCF Converter

Admin

Отзывов о программе CSV to VCF Converter 2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв