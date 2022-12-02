CSV to VCF Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,43 Мб
CSV to VCF Converter - программа для конвертации файлов CSV (созданных Microsoft Excel или другой совместимой офисной программой) в файлы VCF vCard. Файлы CSV - это обычные текстовые файлы, которые можно редактировать с помощью любого текстового редактора. Файлы VCF хранят информацию о ваших контактах, заключая в себе vCard (виртуальные визитные карточки). Такие файлы используются для экспорта и импорта контактов из/в мобильные телефоны (Android или iPhone), Microsoft Outlook, iCloud, Gmail и т. д.
Vovsoft CSV to VCF Converter может выполнять только одну задачу: извлекать контакты из входного контейнера CSV, а затем переносить их во вновь созданный файл VCF. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной файл Excel и выбрать экспорт в формат VCF, и все это всего несколькими щелчками мыши. Помимо файлов CSV, эта программа также может загружать файлы Microsoft Excel (XLS и XLSX).
Особенность программы - это то, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Никакая контактная информация ни в коем случае не отправляется в Интернет.
Основные возможности CSV to VCF Converter:
- CSV в VCF.
- Excel в VCF.
- XLS в VCF.
- CSV в vCard.
- Excel в vCard.
- XLS в vCard.
- TXT в VCF.
- Текст в VCF.
- XLSX в VCF.
- TXT в vCard.
- Текст в vCard.
- XLSX в vCard.
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