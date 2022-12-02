CSV to VCF Converter - программа для конвертации файлов CSV (созданных Microsoft Excel или другой совместимой офисной программой) в файлы VCF vCard. Файлы CSV - это обычные текстовые файлы, которые можно редактировать с помощью любого текстового редактора. Файлы VCF хранят информацию о ваших контактах, заключая в себе vCard (виртуальные визитные карточки). Такие файлы используются для экспорта и импорта контактов из/в мобильные телефоны (Android или iPhone), Microsoft Outlook, iCloud, Gmail и т. д.

Vovsoft CSV to VCF Converter может выполнять только одну задачу: извлекать контакты из входного контейнера CSV, а затем переносить их во вновь созданный файл VCF. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной файл Excel и выбрать экспорт в формат VCF, и все это всего несколькими щелчками мыши. Помимо файлов CSV, эта программа также может загружать файлы Microsoft Excel (XLS и XLSX).

Особенность программы - это то, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Никакая контактная информация ни в коем случае не отправляется в Интернет.

Основные возможности CSV to VCF Converter: