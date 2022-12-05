CSV to XLS Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,15 Мб
CSV to XLS Converter - простой в работе конвертер, который может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера и переносить его в созданный XLS-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат Microsoft Excel, и все это всего за несколько кликов.
Файл CSV - это разделенный текстовый файл, в котором для разделения значений используется запятая. Каждая строка файла представляет собой запись данных. Каждая запись состоит из одного или нескольких полей, разделенных запятыми.
Особенность программы заключается в том, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных. Никакая информация не отправляется в Интернет.
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...
Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а...
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...
Free PDF to Word Converter 3.2.12
Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...
AVS Document Converter 4.2.6.271
AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов...
Отзывы о программе CSV to XLS Converter
Admin
Отзывов о программе CSV to XLS Converter 1.2 пока нет, можете добавить...