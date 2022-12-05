CSV to XLS Converter - простой в работе конвертер, который может выполнять только одну задачу: извлекать содержимое из входного CSV-контейнера и переносить его в созданный XLS-файл. Другими словами, вам просто нужно выбрать входной CSV-файл и выбрать его экспорт в формат Microsoft Excel, и все это всего за несколько кликов.

Файл CSV - это разделенный текстовый файл, в котором для разделения значений используется запятая. Каждая строка файла представляет собой запись данных. Каждая запись состоит из одного или нескольких полей, разделенных запятыми.

Особенность программы заключается в том, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Вы являетесь единственным владельцем своих личных данных. Никакая информация не отправляется в Интернет.