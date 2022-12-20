External Link Detector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,78 Мб
Проверка веб-сайтов на наличие внутренних или внешних ссылок может быть довольно трудоемким процессом, если выполнять ее вручную. К счастью, External Link Detector может избавить пользователей от подобных проблем.
После ввода URL-адреса и инициализации процесса приложение выведет список всех внутренних и внешних ссылок. Если более продвинутые пользователи захотят еще больше настроить поиск для более эффективной обработки, то в приложении есть несколько функций, которые помогут им в этом.
Доступно несколько поисковых агентов, а тайм-аут соединения и ответа можно ввести вручную. Чтобы сделать поиск более эффективным, пользователи также могут добавить определенные URL-адреса, которые следует игнорировать, или расширения, которых следует избегать.
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