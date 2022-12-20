Проверка веб-сайтов на наличие внутренних или внешних ссылок может быть довольно трудоемким процессом, если выполнять ее вручную. К счастью, External Link Detector может избавить пользователей от подобных проблем.

После ввода URL-адреса и инициализации процесса приложение выведет список всех внутренних и внешних ссылок. Если более продвинутые пользователи захотят еще больше настроить поиск для более эффективной обработки, то в приложении есть несколько функций, которые помогут им в этом.

Доступно несколько поисковых агентов, а тайм-аут соединения и ответа можно ввести вручную. Чтобы сделать поиск более эффективным, пользователи также могут добавить определенные URL-адреса, которые следует игнорировать, или расширения, которых следует избегать.