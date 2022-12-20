External Link Detector для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,78 Мб
External Link Detector скриншот № 1

Проверка веб-сайтов на наличие внутренних или внешних ссылок может быть довольно трудоемким процессом, если выполнять ее вручную. К счастью, External Link Detector может избавить пользователей от подобных проблем.

После ввода URL-адреса и инициализации процесса приложение выведет список всех внутренних и внешних ссылок. Если более продвинутые пользователи захотят еще больше настроить поиск для более эффективной обработки, то в приложении есть несколько функций, которые помогут им в этом.

Доступно несколько поисковых агентов, а тайм-аут соединения и ответа можно ввести вручную. Чтобы сделать поиск более эффективным, пользователи также могут добавить определенные URL-адреса, которые следует игнорировать, или расширения, которых следует избегать.

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