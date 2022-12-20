ColorDict - приложение для поиска слов со словарями из Wikipedia, English Thesaurus и English WordNet, которое позволяет пользователям искать определения, синонимы и схожие слова в обширной базе лингвистических ресурсов.

Чтобы использовать ColorDict, введите слово или фразу и получите результаты из нескольких словарей и лингвистических ресурсов, таких как Википедия, English Thesaurus и English WordNet. Приложение может предложить пользователю определения, синонимы и родственные слова для искомого термина, а также примеры использования термина в различных контекстах.

Окно словаря позволяет пользователям переключаться между различными источниками, такими как Wikipedia, English Thesaurus и English WordNet. Кроме того, в источнике Wikipedia есть настройки для выбора языка, отличного от английского по умолчанию. Это полезно для поиска определений, синонимов и родственных слов в различных языках.

Чтобы просмотреть список предыдущих запросов, можно открыть окно истории. В этом окне отображается список всех слов или фраз, которые ранее искал пользователь. Чтобы очистить этот список, нажмите кнопку меню и выберите опцию очистить историю.

Окно Настройки позволяет пользователям настраивать различные аспекты внешнего вида и поведения приложения. В этом окне пользователи могут изменить тип шрифта, отрегулировать размер шрифта, переключить тип рендеринга HTML и изменить общие настройки.