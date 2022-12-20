ColorDict для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Notes
|Категория:
|Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,99 Мб
ColorDict - приложение для поиска слов со словарями из Wikipedia, English Thesaurus и English WordNet, которое позволяет пользователям искать определения, синонимы и схожие слова в обширной базе лингвистических ресурсов.
Чтобы использовать ColorDict, введите слово или фразу и получите результаты из нескольких словарей и лингвистических ресурсов, таких как Википедия, English Thesaurus и English WordNet. Приложение может предложить пользователю определения, синонимы и родственные слова для искомого термина, а также примеры использования термина в различных контекстах.
Окно словаря позволяет пользователям переключаться между различными источниками, такими как Wikipedia, English Thesaurus и English WordNet. Кроме того, в источнике Wikipedia есть настройки для выбора языка, отличного от английского по умолчанию. Это полезно для поиска определений, синонимов и родственных слов в различных языках.
Чтобы просмотреть список предыдущих запросов, можно открыть окно истории. В этом окне отображается список всех слов или фраз, которые ранее искал пользователь. Чтобы очистить этот список, нажмите кнопку меню и выберите опцию очистить историю.
Окно Настройки позволяет пользователям настраивать различные аспекты внешнего вида и поведения приложения. В этом окне пользователи могут изменить тип шрифта, отрегулировать размер шрифта, переключить тип рендеринга HTML и изменить общие настройки.
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