ColorDict для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Словари
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,99 Мб
ColorDict скриншот № 1
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ColorDict скриншот № 3

ColorDict - приложение для поиска слов со словарями из Wikipedia, English Thesaurus и English WordNet, которое позволяет пользователям искать определения, синонимы и схожие слова в обширной базе лингвистических ресурсов.

Чтобы использовать ColorDict, введите слово или фразу и получите результаты из нескольких словарей и лингвистических ресурсов, таких как Википедия, English Thesaurus и English WordNet. Приложение может предложить пользователю определения, синонимы и родственные слова для искомого термина, а также примеры использования термина в различных контекстах.

Окно словаря позволяет пользователям переключаться между различными источниками, такими как Wikipedia, English Thesaurus и English WordNet. Кроме того, в источнике Wikipedia есть настройки для выбора языка, отличного от английского по умолчанию. Это полезно для поиска определений, синонимов и родственных слов в различных языках.

Чтобы просмотреть список предыдущих запросов, можно открыть окно истории. В этом окне отображается список всех слов или фраз, которые ранее искал пользователь. Чтобы очистить этот список, нажмите кнопку меню и выберите опцию очистить историю.

Окно Настройки позволяет пользователям настраивать различные аспекты внешнего вида и поведения приложения. В этом окне пользователи могут изменить тип шрифта, отрегулировать размер шрифта, переключить тип рендеринга HTML и изменить общие настройки.

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