Habitify для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Unstatic Ltd Co
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|51,68 Мб
Habitify - утилита, которая помогает пользователям отслеживать и формировать хорошие привычки, создавать пользовательские привычки и устанавливать персональные напоминания. Также присутствует статистику и аналитику, чтобы помочь пользователям отслеживать свой прогресс и определить области для улучшения.
Habitify имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет пользователям легко отслеживать свои привычки и добиваться прогресса в достижении своих целей. В нижней части главного окна расположены ярлыки для Журнала, Прогресса, Задач и Настроек. Также есть панель инструментов календаря, позволяющая выбрать режим дня, и кнопка для добавления новых типов настроений.
Вы можете добавить новые задачи в раздел "Область", указать, какие задачи включить, вести журнал своих достижений, добавлять новые задачи и новые настроения, а также пропускать или регистрировать прогресс.
В окне "Прогресс" можно отслеживать количество баллов и степень выполнения привычек, просматривать обзор выполненных и пропущенных привычек за определенную дату, а также просматривать сводку своих контрольных проверок.
В разделе "Задачи" приложения вы можете изучить задачи сообщества, присоединиться к новым или даже организовать свои мероприятия. Обратите внимание, что для участия в этих мероприятиях вам необходимо войти в систему с учетной записью.
Перейдите в окно "Настройки", чтобы управлять своими привычками, областями и использованием приложения, экспортировать данные, включить режим "выключения" или блокировку конфиденциальности, управлять уведомлениями, синхронизироваться с календарем и выбрать другой языковой перевод.
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Admin
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