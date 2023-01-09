Habitify - утилита, которая помогает пользователям отслеживать и формировать хорошие привычки, создавать пользовательские привычки и устанавливать персональные напоминания. Также присутствует статистику и аналитику, чтобы помочь пользователям отслеживать свой прогресс и определить области для улучшения.

Habitify имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет пользователям легко отслеживать свои привычки и добиваться прогресса в достижении своих целей. В нижней части главного окна расположены ярлыки для Журнала, Прогресса, Задач и Настроек. Также есть панель инструментов календаря, позволяющая выбрать режим дня, и кнопка для добавления новых типов настроений.

Вы можете добавить новые задачи в раздел "Область", указать, какие задачи включить, вести журнал своих достижений, добавлять новые задачи и новые настроения, а также пропускать или регистрировать прогресс.

В окне "Прогресс" можно отслеживать количество баллов и степень выполнения привычек, просматривать обзор выполненных и пропущенных привычек за определенную дату, а также просматривать сводку своих контрольных проверок.

В разделе "Задачи" приложения вы можете изучить задачи сообщества, присоединиться к новым или даже организовать свои мероприятия. Обратите внимание, что для участия в этих мероприятиях вам необходимо войти в систему с учетной записью.

Перейдите в окно "Настройки", чтобы управлять своими привычками, областями и использованием приложения, экспортировать данные, включить режим "выключения" или блокировку конфиденциальности, управлять уведомлениями, синхронизироваться с календарем и выбрать другой языковой перевод.