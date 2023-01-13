Hourly Journal для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Планировщики, календарь, часы - Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,54 Мб
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Hourly Journal - добавляйте в журнал почасовые записи, чтобы следить за временем и иметь представление о том, как летит время, когда вы продуктивны или отвлечены.

Распланировать весь день и следовать этому расписанию - это для многих недостижимая мечта, поскольку все мы постоянно на что-то отвлекаемся и, как правило, не успеваем выполнить план на день. Хорошим решением было бы иметь помощника, который каждый час напоминал бы нам о следующем пункте повестки дня, о следующей встрече и т.д.

Приложение Hourly Journal пытается выполнить эту роль, роль помощника, который может следить за вашим расписанием, событиями и делами. Теперь, чтобы получить доступ к почасовым и ежедневным делам, вам нужно предоставить ему подробную информацию о том, что вы делали, делаете или хотите сделать в течение дня. Для этого выберите нужную вам почасовую запись и нажмите кнопку "Добавить журнал". Конечно, вы можете выбрать несколько часов.

Каждая запись дневника должна содержать подробную информацию о деятельности, теги для общего анализа вашего дня и выбор настроения. Когда дело доходит до тегов, приложение поставляется с некоторыми заранее определенными элементами, но вы можете создавать новые. Чтобы получить обзор вашей повседневной деятельности за неделю или месяц, откройте окно Insights приложения.

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