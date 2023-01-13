Hourly Journal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|onesimple.life
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,54 Мб
Hourly Journal - добавляйте в журнал почасовые записи, чтобы следить за временем и иметь представление о том, как летит время, когда вы продуктивны или отвлечены.
Распланировать весь день и следовать этому расписанию - это для многих недостижимая мечта, поскольку все мы постоянно на что-то отвлекаемся и, как правило, не успеваем выполнить план на день. Хорошим решением было бы иметь помощника, который каждый час напоминал бы нам о следующем пункте повестки дня, о следующей встрече и т.д.
Приложение Hourly Journal пытается выполнить эту роль, роль помощника, который может следить за вашим расписанием, событиями и делами. Теперь, чтобы получить доступ к почасовым и ежедневным делам, вам нужно предоставить ему подробную информацию о том, что вы делали, делаете или хотите сделать в течение дня. Для этого выберите нужную вам почасовую запись и нажмите кнопку "Добавить журнал". Конечно, вы можете выбрать несколько часов.
Каждая запись дневника должна содержать подробную информацию о деятельности, теги для общего анализа вашего дня и выбор настроения. Когда дело доходит до тегов, приложение поставляется с некоторыми заранее определенными элементами, но вы можете создавать новые. Чтобы получить обзор вашей повседневной деятельности за неделю или месяц, откройте окно Insights приложения.
Мобильное приложение, которое интеллектуально вносит задачи из вашего списка дел в ваше...
Запоминатор - напоминалка 6.54
Бесплатное Android-приложение для напоминания пользователю о различных событиях, с четырьмя...
Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...
Мобильная версия менеджера персональной информации EssentialPIM для Android-смартфонов и...
Приложение, которое наверняка станет незаменимым помощником как для школьников, так и для...
Православный календарь 1.14.13
Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Отзывы о программе Hourly Journal
Admin
Отзывов о программе Hourly Journal 1.0.5 пока нет, можете добавить...