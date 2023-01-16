ExpertGPS - программное обеспечение с GPS картами. Присутствует просмотр путевых точек и треклогов GPS с любого портативного GPS-устройства поверх аэрофотоснимков и отсканированных топографических карт USGS.

ExpertGPS выполняет все задачи по картографированию и конвертации данных. Вы сможете конвертировать любые данные GPS, ГИС или CAD в GPX, Google Earth KML или KMZ, Excel CSV или TXT, SHP shapefiles или AutoCAD DXF в два клика. Присутствует возможность перепроецировать данные в любой географический формат (lat-lon, UTM, US State Plane) и мгновенно менять точки привязки. С помощью ExpertGPS вы сможете вычислять площадь, измерять расстояние, высоту и уклон.

Имеется несколько параметров конфигурации для изменения макета карты, так как в программе управления GPS-картами можно выбрать цвета линий сетки и текста метки для топографических карт, аэрофотоснимков и морских карт. Сгенерированные данные можно сохранять в формате GPX и просматривать положение на карте во время путешествия. Кроме того присутствует возможность выбора способа отображения: карты из сервиса Google Maps или вид со спутника.