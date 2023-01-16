ExpertGPS для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TopoGrafix
|Категории:
|ГИС, GPS - Карты, схемы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,47 Мб
ExpertGPS - программное обеспечение с GPS картами. Присутствует просмотр путевых точек и треклогов GPS с любого портативного GPS-устройства поверх аэрофотоснимков и отсканированных топографических карт USGS.
ExpertGPS выполняет все задачи по картографированию и конвертации данных. Вы сможете конвертировать любые данные GPS, ГИС или CAD в GPX, Google Earth KML или KMZ, Excel CSV или TXT, SHP shapefiles или AutoCAD DXF в два клика. Присутствует возможность перепроецировать данные в любой географический формат (lat-lon, UTM, US State Plane) и мгновенно менять точки привязки. С помощью ExpertGPS вы сможете вычислять площадь, измерять расстояние, высоту и уклон.
Имеется несколько параметров конфигурации для изменения макета карты, так как в программе управления GPS-картами можно выбрать цвета линий сетки и текста метки для топографических карт, аэрофотоснимков и морских карт. Сгенерированные данные можно сохранять в формате GPX и просматривать положение на карте во время путешествия. Кроме того присутствует возможность выбора способа отображения: карты из сервиса Google Maps или вид со спутника.
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