ExpertGPS для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:ГИС, GPS - Карты, схемы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,47 Мб
ExpertGPS скриншот № 1
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ExpertGPS скриншот № 4

ExpertGPS - программное обеспечение с GPS картами. Присутствует просмотр путевых точек и треклогов GPS с любого портативного GPS-устройства поверх аэрофотоснимков и отсканированных топографических карт USGS.

ExpertGPS выполняет все задачи по картографированию и конвертации данных. Вы сможете конвертировать любые данные GPS, ГИС или CAD в GPX, Google Earth KML или KMZ, Excel CSV или TXT, SHP shapefiles или AutoCAD DXF в два клика. Присутствует возможность перепроецировать данные в любой географический формат (lat-lon, UTM, US State Plane) и мгновенно менять точки привязки. С помощью ExpertGPS вы сможете вычислять площадь, измерять расстояние, высоту и уклон.

Имеется несколько параметров конфигурации для изменения макета карты, так как в программе управления GPS-картами можно выбрать цвета линий сетки и текста метки для топографических карт, аэрофотоснимков и морских карт. Сгенерированные данные можно сохранять в формате GPX и просматривать положение на карте во время путешествия. Кроме того присутствует возможность выбора способа отображения: карты из сервиса Google Maps или вид со спутника.

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