JSON Beautifier для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Java, JavaScript
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,43 Мб
JSON Beautifier - простая в использовании программа для просмотра и форматирования JSON. При открытии JSON-файла в текстовом редакторе обычно появляется текст, который практически невозможно прочитать и понять. Vovsoft JSON Beautifier предоставляет возможность сделать текст внутри JSON-файлов читаемым.
Существует множество онлайн-сайтов, которые могут красиво распечатать JSON-файлы. Однако они имеют ограничения по загрузке. Эта программа представляет собой простое, но удобное приложение для просмотра JSON-кода для Windows, которое позволит вам работать с JSON-файлами намного проще. Вы сможете с легкостью читать содержимое ваших JSON-файлов.
Одним нажатием кнопки вы можете преобразовать любой файл JSON в человекочитаемый текст. Вы можете легко загрузить файл JSON с вашего компьютера, программа позволит вам предварительно просмотреть текст. Кроме того, приложение поставляется с опцией, которая позволяет вам минимизировать JSON-файл. Если вам нужно минимизировать какой-либо файл JSON, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку "Compact". Приложение минимизирует размер файла, не жертвуя при этом читабельностью текста.
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