QuantumNeuroChaOSys.js — специализированная библиотека, предназначенная для работы с квантовыми нейронными сетями. Разработана с целью облегчения развертывания квантового нейросетевого моделирования с использованием методов, основанных на элементах квантового хаоса и случайности.

Одной из ключевых особенностей QuantumNeuroChaOSys.js является возможность применения квантовых нейронных сетей в различных научных и прикладных областях, таких как прогнозирование в условиях неопределенности, моделирование сложных систем и исследование квантовых процессов. Может быть использована для разработки и оптимизации алгоритмов машинного обучения, а также для анализа данных и работы с квантовыми вычислениями.

Основные возможности QuantumNeuroChaOSys.js: