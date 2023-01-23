TradingView - мощный инструмент по теханализу, который включает все необходимые функции для публикации и просмотра торговых идей. Присутствуют котировки в реальном времени и графики, возможность эффективно отслеживать рынки акций и основные мировые индексы, такие как NASDAQ Composite, S&P 500 (SPX), NYSE, Dow Jones (DJI), DAX, FTSE 100, NIKKEI 225, узнать курсы валют, пифы, облигации, ETF, цену на нефть и другие товары. Кроме того можно легко общаться с миллионами трейдеров со всего мира, перенимать опыт других инвесторов и обсуждать торговые идеи.

Особенности TradingView: