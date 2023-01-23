TradingView для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.0.1.845 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TradingView Inc.
|Категория:
|Forex, трейдинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,1 Мб
TradingView - мощный инструмент по теханализу, который включает все необходимые функции для публикации и просмотра торговых идей. Присутствуют котировки в реальном времени и графики, возможность эффективно отслеживать рынки акций и основные мировые индексы, такие как NASDAQ Composite, S&P 500 (SPX), NYSE, Dow Jones (DJI), DAX, FTSE 100, NIKKEI 225, узнать курсы валют, пифы, облигации, ETF, цену на нефть и другие товары. Кроме того можно легко общаться с миллионами трейдеров со всего мира, перенимать опыт других инвесторов и обсуждать торговые идеи.
Особенности TradingView:
- Более 10 типов графиков для анализа рынков с разных сторон. Начиная с элементарного графика линий или области, заканчивая графиками Ренко и Каги, которые делают упор на колебание цены и почти не принимают во внимание время.
- Большое количество инструментов анализа цен, включая индикаторы, стратегии, объекты рисования (Ганн, Волны Эллиотта, скользящие средние) и многое другое.
- Отслеживание в реальном времени основных глобальных индексов, акций, валютных пар, облигаций, фьючерсов, паевых фондов и криптовалюты.
- Гибкие настройки позволят отслеживать необходимые индексы, а также сгруппировать удобным для вас образом.
- Синхронизация учетной записи на различных устройствах.
- Доступ к данным в реальном времени по более 100 000 инструментов от более 50 бирж со всего мира, таких как: NYSE, LSE, TSE, SSE, HKEx, Euronext, TSX, SZSE, FWB, SIX, ASX, KRX, NASDAQ, JSE, Bolsa de Madrid, TWSE, BM&F/B3, ММВБ (MOEX) и многих других.
- Отслеживание в режиме реального времени цен на золото, серебро, нефть, природный газ, хлопок, сахар, пшеницу, кукурузу и многие другие товары.
- Возможность сравнить цены от ведущих бирж криптовалют.
- И многое другое...
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