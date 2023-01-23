TradingView для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19.0.1.845 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Forex, трейдинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,1 Мб
TradingView скриншот № 1
TradingView скриншот № 2
TradingView скриншот № 3
TradingView скриншот № 4

TradingView - мощный инструмент по теханализу, который включает все необходимые функции для публикации и просмотра торговых идей. Присутствуют котировки в реальном времени и графики, возможность эффективно отслеживать рынки акций и основные мировые индексы, такие как NASDAQ Composite, S&P 500 (SPX), NYSE, Dow Jones (DJI), DAX, FTSE 100, NIKKEI 225, узнать курсы валют, пифы, облигации, ETF, цену на нефть и другие товары. Кроме того можно легко общаться с миллионами трейдеров со всего мира, перенимать опыт других инвесторов и обсуждать торговые идеи.

Особенности TradingView:

  • Более 10 типов графиков для анализа рынков с разных сторон. Начиная с элементарного графика линий или области, заканчивая графиками Ренко и Каги, которые делают упор на колебание цены и почти не принимают во внимание время.
  • Большое количество инструментов анализа цен, включая индикаторы, стратегии, объекты рисования (Ганн, Волны Эллиотта, скользящие средние) и многое другое.
  • Отслеживание в реальном времени основных глобальных индексов, акций, валютных пар, облигаций, фьючерсов, паевых фондов и криптовалюты.
  • Гибкие настройки позволят отслеживать необходимые индексы, а также сгруппировать удобным для вас образом.
  • Синхронизация учетной записи на различных устройствах.
  • Доступ к данным в реальном времени по более 100 000 инструментов от более 50 бирж со всего мира, таких как: NYSE, LSE, TSE, SSE, HKEx, Euronext, TSX, SZSE, FWB, SIX, ASX, KRX, NASDAQ, JSE, Bolsa de Madrid, TWSE, BM&F/B3, ММВБ (MOEX) и многих других.
  • Отслеживание в режиме реального времени цен на золото, серебро, нефть, природный газ, хлопок, сахар, пшеницу, кукурузу и многие другие товары.
  • Возможность сравнить цены от ведущих бирж криптовалют.
  • И многое другое...
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