Link Analyzer - это простой в использовании инструмент проверки гиперссылок, способный эффективно просматривать как небольшие, так и очень большие веб-сайты, позволяя при этом находить битые ссылки, анализировать результаты в режиме реального времени, собирать данные о сайте, различать внутренние и внешние ссылки, проверять dofollow и nofollow ссылки, анализировать META описания и различные теги.

Помимо URL-адресов веб-сайтов, вы можете анализировать HTML-файлы на локальном компьютере. Таким образом, вы можете обнаружить неработающие ссылки в закладках и экспортировать результаты в файлы CSV или TXT. Также поддерживается функция перетаскивания.

Особенности Link Analyzer: