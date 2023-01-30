Link Analyzer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,85 Мб
Link Analyzer скриншот № 1

Link Analyzer - это простой в использовании инструмент проверки гиперссылок, способный эффективно просматривать как небольшие, так и очень большие веб-сайты, позволяя при этом находить битые ссылки, анализировать результаты в режиме реального времени, собирать данные о сайте, различать внутренние и внешние ссылки, проверять dofollow и nofollow ссылки, анализировать META описания и различные теги.

Помимо URL-адресов веб-сайтов, вы можете анализировать HTML-файлы на локальном компьютере. Таким образом, вы можете обнаружить неработающие ссылки в закладках и экспортировать результаты в файлы CSV или TXT. Также поддерживается функция перетаскивания.

Особенности Link Analyzer:

  • Поиск битых ссылок.
  • Анализ результатов в режиме реального времени.
  • Проверка dofollow и nofollow ссылок.
  • Возможность анализировать META описания и различные теги.
  • Анализ HTML-файлов на локальном компьютере.
  • Возможность экспортировать результаты в файлы CSV или TXT.
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