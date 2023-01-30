Link Analyzer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,85 Мб
Link Analyzer - это простой в использовании инструмент проверки гиперссылок, способный эффективно просматривать как небольшие, так и очень большие веб-сайты, позволяя при этом находить битые ссылки, анализировать результаты в режиме реального времени, собирать данные о сайте, различать внутренние и внешние ссылки, проверять dofollow и nofollow ссылки, анализировать META описания и различные теги.
Помимо URL-адресов веб-сайтов, вы можете анализировать HTML-файлы на локальном компьютере. Таким образом, вы можете обнаружить неработающие ссылки в закладках и экспортировать результаты в файлы CSV или TXT. Также поддерживается функция перетаскивания.
Особенности Link Analyzer:
- Поиск битых ссылок.
- Анализ результатов в режиме реального времени.
- Проверка dofollow и nofollow ссылок.
- Возможность анализировать META описания и различные теги.
- Анализ HTML-файлов на локальном компьютере.
- Возможность экспортировать результаты в файлы CSV или TXT.
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