URL Blocker для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
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Размер:940 Кб
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URL Blocker - это инструмент для безопасного использования Интернета, который предназначенный для того, чтобы сделать определенные веб-адреса (URL) полностью недоступными с вашего компьютера. Помимо веб-браузеров, блокировка URL-адресов распространяется на все пользовательские и системные программы, включая фоновые процессы операционной системы.

Данные URL Blocker можно легко перенести на другой компьютер. Функция Профили позволяет группировать и мгновенно изменять настройки. В состав программы также входит планировщик, который может работать в фоновом режиме. Он способен защитить определенные настройки паролем.

С помощью URL Blocker вы можете безопасно установить, какие URL блокировать с вашего компьютера, без сложной настройки брандмауэра или каких-либо специальных знаний по сетям и протоколам. Вы можете легко изменить список заблокированных URL-адресов в любое время.

Работа URL Blocker основана на правильной настройке файла hosts. Файл hosts - это системный файл, который в корне определяет работу системы. Его можно перезаписать, только если у вас есть права администратора, что означает, что URL Blocker может быть запущен только от имени администратора. URL Blocker запускается с правами администратора и изменяет настройки системного файла.

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