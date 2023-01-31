URL Blocker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|940 Кб
URL Blocker - это инструмент для безопасного использования Интернета, который предназначенный для того, чтобы сделать определенные веб-адреса (URL) полностью недоступными с вашего компьютера. Помимо веб-браузеров, блокировка URL-адресов распространяется на все пользовательские и системные программы, включая фоновые процессы операционной системы.
Данные URL Blocker можно легко перенести на другой компьютер. Функция Профили позволяет группировать и мгновенно изменять настройки. В состав программы также входит планировщик, который может работать в фоновом режиме. Он способен защитить определенные настройки паролем.
С помощью URL Blocker вы можете безопасно установить, какие URL блокировать с вашего компьютера, без сложной настройки брандмауэра или каких-либо специальных знаний по сетям и протоколам. Вы можете легко изменить список заблокированных URL-адресов в любое время.
Работа URL Blocker основана на правильной настройке файла hosts. Файл hosts - это системный файл, который в корне определяет работу системы. Его можно перезаписать, только если у вас есть права администратора, что означает, что URL Blocker может быть запущен только от имени администратора. URL Blocker запускается с правами администратора и изменяет настройки системного файла.
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