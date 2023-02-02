Map Chart Creator - создайте свою собственную цветную карту мира, используя цвета. Вы можете создавать картографические диаграммы для сравнения значений географических регионов, а затем экспортировать и импортировать данные о странах в файл CSV или создавать геосхемы в формате HTML. Программное обеспечение использует Google GeoChart для экспорта геосхем регионов.

Использование различных оттенков другого цвета для изображения амплитуды определенного значения может очень эффективно отобразить статистические данные. Vovsoft Map Chart Creator позволит вам легко создавать такие карты, используя простой вид списка стран, с настраиваемыми вручную значениями и HTML рендерингом диаграмм. Перед пользователями открывается список всех стран, а также поле, в котором можно указать значения для каждой из них от 0 до 100 (чем ближе к 100, тем более насыщенный цвет).

Сохраните данные в формате CSV или загрузите существующие списки, если вам нужно работать с внешними данными. Список определенных значений можно сохранить на диске в формате CSV, что упрощает работу с заранее заданными значениями.

Эта программа представляет собой минималистичный картографический конструктор, позволяющий использовать различные значения для их отображения с помощью различных цветовых оттенков. Полученная карта будет отображена в формате HTML, а окончательный макет также включает легенду амплитуды для изображенных значений.

Это приложение является хорошим инструментом для тех, кто хочет создавать карты, которые могут отображать статистические значения по странам мира. Имея простой метод ввода и поддерживая формат CSV в качестве импорта, оно рендерит карты в формат HTML.