myResources - утилита отображает состояние загрузки основных ресурсов компьютера (диск, процессор, память, сеть) с помощью графиков и активных иконок. Программа также способна отображать ресурсы на объединенном графике (SumGraph), предоставляя вам информативный и эффектный способ мониторинга внутренних процессов вашего компьютера.

Активные значки с настраиваемыми цветами предоставляют информацию о текущем состоянии. При нажатии на значок нужного ресурса отображается соответствующий график, показывающий значения за последние 30 секунд с обновлением каждые 0,1 секунды.

Активные значки располагаются на панели задач, и их внешний вид можно настраивать. Существует специальный значок "Все в одном", который показывает объединенное, мгновенное состояние ресурсов, используя цвет наиболее загруженного ресурса. Есть возможность отображения панели значков, которую можно перемещать в любое место экрана.

При первом запуске ПК или его перезапуске после операции Reset отображаются все активные иконки и панели. Значки могут отображать диапазон 0-100% с шагом 10, и для каждого шага можно установить желаемую цветовую схему.

Преимущества myResources: