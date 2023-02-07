myResources для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.1.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:397 Кб
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myResources - утилита отображает состояние загрузки основных ресурсов компьютера (диск, процессор, память, сеть) с помощью графиков и активных иконок. Программа также способна отображать ресурсы на объединенном графике (SumGraph), предоставляя вам информативный и эффектный способ мониторинга внутренних процессов вашего компьютера.

Активные значки с настраиваемыми цветами предоставляют информацию о текущем состоянии. При нажатии на значок нужного ресурса отображается соответствующий график, показывающий значения за последние 30 секунд с обновлением каждые 0,1 секунды.

Активные значки располагаются на панели задач, и их внешний вид можно настраивать. Существует специальный значок "Все в одном", который показывает объединенное, мгновенное состояние ресурсов, используя цвет наиболее загруженного ресурса. Есть возможность отображения панели значков, которую можно перемещать в любое место экрана.

При первом запуске ПК или его перезапуске после операции Reset отображаются все активные иконки и панели. Значки могут отображать диапазон 0-100% с шагом 10, и для каждого шага можно установить желаемую цветовую схему.

Преимущества myResources:

  • Мониторинг ресурсов с несколькими вариантами отображения.
  • Активные значки для отображения мгновенного состояния в режиме реального времени.
  • Графики для мониторинга процессов.
  • Простая настройка и управление.
  • Возможность автозапуска.
  • Не требуется установка.
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