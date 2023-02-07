myResources для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|397 Кб
myResources - утилита отображает состояние загрузки основных ресурсов компьютера (диск, процессор, память, сеть) с помощью графиков и активных иконок. Программа также способна отображать ресурсы на объединенном графике (SumGraph), предоставляя вам информативный и эффектный способ мониторинга внутренних процессов вашего компьютера.
Активные значки с настраиваемыми цветами предоставляют информацию о текущем состоянии. При нажатии на значок нужного ресурса отображается соответствующий график, показывающий значения за последние 30 секунд с обновлением каждые 0,1 секунды.
Активные значки располагаются на панели задач, и их внешний вид можно настраивать. Существует специальный значок "Все в одном", который показывает объединенное, мгновенное состояние ресурсов, используя цвет наиболее загруженного ресурса. Есть возможность отображения панели значков, которую можно перемещать в любое место экрана.
При первом запуске ПК или его перезапуске после операции Reset отображаются все активные иконки и панели. Значки могут отображать диапазон 0-100% с шагом 10, и для каждого шага можно установить желаемую цветовую схему.
Преимущества myResources:
- Мониторинг ресурсов с несколькими вариантами отображения.
- Активные значки для отображения мгновенного состояния в режиме реального времени.
- Графики для мониторинга процессов.
- Простая настройка и управление.
- Возможность автозапуска.
- Не требуется установка.
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