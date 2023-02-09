Dogo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dogo
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,36 Мб
Dogo - это личный дрессировщик вашей собаки для Android. Предоставляет доступ к более чем 100 упражнениям, игр, более длительный программ тренировок, а также личную обратную связь от кинологов.
Особенности Dogo:
- Встроенный кликер - звуковой сигнал, чтобы отметить поведение и точный момент, за который ваша собака вознаграждается.
- Более 100 трюков и команд (от основных команд послушания, таких как "Имя", "Сидеть", "Надеть поводок", "Приучение к горшку", до более продвинутых, таких как "Крутится", "Ползи", "Сидеть и оставаться" или "Дай пять").
- Видео экзамены.
- Профессиональные дрессировщики собак, кинологи.
- Хорошие и наглядные примеры, позволяющие понять как выглядят те или иные трюки, которые вы сейчас изучаете.
- Каждую неделю появляется новая тема для фото конкурсов. Покажите, как хорошо дрессирован ваш щенок, и поделитесь своими творческими фотографиями с сообществом Дого.
- Позволяет приучить щенка вежливо ходить на свободном поводке.
- Научите собаку терпению и хорошим манерам с помощью программы контроля над импульсами.
- Тренировка динамических движений помогает растянуть мышцы собаки и укрепить ее тонус.
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