Dogo для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35,36 Мб
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Dogo - это личный дрессировщик вашей собаки для Android. Предоставляет доступ к более чем 100 упражнениям, игр, более длительный программ тренировок, а также личную обратную связь от кинологов.

Особенности Dogo:

  • Встроенный кликер - звуковой сигнал, чтобы отметить поведение и точный момент, за который ваша собака вознаграждается.
  • Более 100 трюков и команд (от основных команд послушания, таких как "Имя", "Сидеть", "Надеть поводок", "Приучение к горшку", до более продвинутых, таких как "Крутится", "Ползи", "Сидеть и оставаться" или "Дай пять").
  • Видео экзамены.
  • Профессиональные дрессировщики собак, кинологи.
  • Хорошие и наглядные примеры, позволяющие понять как выглядят те или иные трюки, которые вы сейчас изучаете.
  • Каждую неделю появляется новая тема для фото конкурсов. Покажите, как хорошо дрессирован ваш щенок, и поделитесь своими творческими фотографиями с сообществом Дого.
  • Позволяет приучить щенка вежливо ходить на свободном поводке.
  • Научите собаку терпению и хорошим манерам с помощью программы контроля над импульсами.
  • Тренировка динамических движений помогает растянуть мышцы собаки и укрепить ее тонус.
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