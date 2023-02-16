PDF to Image Converter - легкое, быстрое и простое в использовании приложение, способное конвертировать PDF-документы в изображения.

С помощью этой программы вы можете легко извлекать файлы изображений из PDF-файлов. Файлы PDF можно добавить в список задач, выбрав несколько файлов с помощью встроенного браузера файлов или перетащив их через проводник Windows. Просто добавьте PDF файлы в список и нажмите кнопку "Сохранить файлы изображений", программа напрямую преобразует их в файлы изображений.

Данное программное обеспечение поддерживает 2 метода:

Снимок: Каждая страница вашего PDF-файла будет сохранена как отдельное изображение PNG.

Извлечь все изображения: Каждое изображение внутри PDF файла будет сохранено как отдельный файл JPEG.

С помощью этой программы вы можете конвертировать все страницы PDF в изображения, а также выбрать только определенный диапазон страниц. Наличие Adobe Acrobat Reader не требуется. Кроме того, эта программа не устанавливает драйвер принтера на ваш ПК. Преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Ни один файл PDF или изображения не отправляется в Интернет.