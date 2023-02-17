PDF to Text Converter - это удобное программное решение, позволяющее легко конвертировать документы PDF в тексты, которые можно экспортировать в отдельные файлы. Программа может конвертировать PDF-файлы в TXT-файлы, не загружая их на онлайн-серверы.

Главное окно минималистично, все доступные функции максимально понятны, так что даже новички смогут легко извлечь содержимое своих PDF-файлов. Вы можете загружать более одного файла одновременно. Другими словами, вы можете выбрать несколько документов, перейдя к ним вручную или перетащив их с помощью drag'n'drop, а затем извлечь их содержимое одновременно.

Весь текст автоматически извлекается и отображается в главном окне, при этом вы можете вносить изменения, если это необходимо - вы можете обращаться с ним, как с любым другим текстовым документом на вашем компьютере. Вы можете вырезать, копировать и вставлять слова, предложения или абзацы. В конце работы можно сохранить результат в формате TXT и поместить в любую папку.