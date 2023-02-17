PDF to Text Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категории:
|Конверторы - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,2 Мб
PDF to Text Converter - это удобное программное решение, позволяющее легко конвертировать документы PDF в тексты, которые можно экспортировать в отдельные файлы. Программа может конвертировать PDF-файлы в TXT-файлы, не загружая их на онлайн-серверы.
Главное окно минималистично, все доступные функции максимально понятны, так что даже новички смогут легко извлечь содержимое своих PDF-файлов. Вы можете загружать более одного файла одновременно. Другими словами, вы можете выбрать несколько документов, перейдя к ним вручную или перетащив их с помощью drag'n'drop, а затем извлечь их содержимое одновременно.
Весь текст автоматически извлекается и отображается в главном окне, при этом вы можете вносить изменения, если это необходимо - вы можете обращаться с ним, как с любым другим текстовым документом на вашем компьютере. Вы можете вырезать, копировать и вставлять слова, предложения или абзацы. В конце работы можно сохранить результат в формате TXT и поместить в любую папку.
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