Classic Auto Login для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Быстрый запуск, доступ
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:284 Кб
Classic Auto Login скриншот № 1
Classic Auto Login скриншот № 2

Компания Microsoft изменила опцию настройки автоматического входа в систему с версии 2004 Windows 10 по соображениям безопасности. Операционная система по-прежнему может выполнять автоматический вход в систему, но интерфейс настройки обычно недоступен. Classic Auto Login предлагает альтернативный способ настройки автоматического входа в систему.

Classic Auto Login - это программная реализация метода, рекомендованного и документированного компанией Microsoft. У автологина на уровне операционной системы есть только одно преимущество - удобство. Во всех остальных отношениях он вызывает серьезные проблемы по причинам безопасности. Эти проблемы можно разделить на две группы:

  • Все данные и программное обеспечение, имеющиеся на компьютере, могут быть доступны, запущены, отредактированы, удалены практически любым человеком, имеющим физический доступ к компьютеру.
  • Пароль автологина хранится в реестре в незашифрованном текстовом формате, поэтому пароль можно получить, зная необходимый метод.

Компания Microsoft официально выпустила аналогичную программу (Autologon), которая хранит пароль в зашифрованном виде в другом месте реестра. Несмотря на шифрование, этот метод, к сожалению, не обеспечивает дополнительной безопасности по сравнению с классическим автологином, так как пункт 1 выше выполняется и этим ПО. Таким образом, текущий пользователь компьютера может узнать пароль, если воспользуется соответствующим методом.

Описанные выше проблемы возникают и при настройке netplwiz, которая доступна как часть операционной системы. Пароль, сохраненный netplwiz, может быть получен таким же образом, как и в случае с Autologon. Поэтому использование автологина не рекомендуется в большинстве случаев.

Особенности Classic Auto Login:

  • Утилита, используемая для настройки автоматического входа в систему на уровне операционной системы.
  • Работает на основе метода, задокументированного Microsoft.
  • Для выполнения необходимых настроек требуются привилегии администратора.
  • Нулевой символ "пароль" не поддерживается.
  • Бесплатна в использовании.
  • Не требует установки.
  • Поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11.
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