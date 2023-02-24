Classic Auto Login для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|284 Кб
Компания Microsoft изменила опцию настройки автоматического входа в систему с версии 2004 Windows 10 по соображениям безопасности. Операционная система по-прежнему может выполнять автоматический вход в систему, но интерфейс настройки обычно недоступен. Classic Auto Login предлагает альтернативный способ настройки автоматического входа в систему.
Classic Auto Login - это программная реализация метода, рекомендованного и документированного компанией Microsoft. У автологина на уровне операционной системы есть только одно преимущество - удобство. Во всех остальных отношениях он вызывает серьезные проблемы по причинам безопасности. Эти проблемы можно разделить на две группы:
- Все данные и программное обеспечение, имеющиеся на компьютере, могут быть доступны, запущены, отредактированы, удалены практически любым человеком, имеющим физический доступ к компьютеру.
- Пароль автологина хранится в реестре в незашифрованном текстовом формате, поэтому пароль можно получить, зная необходимый метод.
Компания Microsoft официально выпустила аналогичную программу (Autologon), которая хранит пароль в зашифрованном виде в другом месте реестра. Несмотря на шифрование, этот метод, к сожалению, не обеспечивает дополнительной безопасности по сравнению с классическим автологином, так как пункт 1 выше выполняется и этим ПО. Таким образом, текущий пользователь компьютера может узнать пароль, если воспользуется соответствующим методом.
Описанные выше проблемы возникают и при настройке netplwiz, которая доступна как часть операционной системы. Пароль, сохраненный netplwiz, может быть получен таким же образом, как и в случае с Autologon. Поэтому использование автологина не рекомендуется в большинстве случаев.
Особенности Classic Auto Login:
- Утилита, используемая для настройки автоматического входа в систему на уровне операционной системы.
- Работает на основе метода, задокументированного Microsoft.
- Для выполнения необходимых настроек требуются привилегии администратора.
- Нулевой символ "пароль" не поддерживается.
- Бесплатна в использовании.
- Не требует установки.
- Поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11.
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