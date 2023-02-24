Компания Microsoft изменила опцию настройки автоматического входа в систему с версии 2004 Windows 10 по соображениям безопасности. Операционная система по-прежнему может выполнять автоматический вход в систему, но интерфейс настройки обычно недоступен. Classic Auto Login предлагает альтернативный способ настройки автоматического входа в систему.

Classic Auto Login - это программная реализация метода, рекомендованного и документированного компанией Microsoft. У автологина на уровне операционной системы есть только одно преимущество - удобство. Во всех остальных отношениях он вызывает серьезные проблемы по причинам безопасности. Эти проблемы можно разделить на две группы:

Все данные и программное обеспечение, имеющиеся на компьютере, могут быть доступны, запущены, отредактированы, удалены практически любым человеком, имеющим физический доступ к компьютеру.

Пароль автологина хранится в реестре в незашифрованном текстовом формате, поэтому пароль можно получить, зная необходимый метод.

Компания Microsoft официально выпустила аналогичную программу (Autologon), которая хранит пароль в зашифрованном виде в другом месте реестра. Несмотря на шифрование, этот метод, к сожалению, не обеспечивает дополнительной безопасности по сравнению с классическим автологином, так как пункт 1 выше выполняется и этим ПО. Таким образом, текущий пользователь компьютера может узнать пароль, если воспользуется соответствующим методом.

Описанные выше проблемы возникают и при настройке netplwiz, которая доступна как часть операционной системы. Пароль, сохраненный netplwiz, может быть получен таким же образом, как и в случае с Autologon. Поэтому использование автологина не рекомендуется в большинстве случаев.

Особенности Classic Auto Login: