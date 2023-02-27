RegEx Extractor - это простая утилита, предназначенная для извлечения различных данных из текстовых файлов или журналов с помощью регулярных выражений. Одним из ее преимуществ является возможность пакетной обработки, что позволяет выполнять поиск в нескольких файлах одновременно.

Регулярное выражение (сокращенно regex или regexp) - это последовательность символов, задающая шаблон поиска. Регулярные выражения широко используются в программировании для алгоритмов поиска строк. В вычислительной технике регулярное выражение представляет собой краткое и гибкое средство для "подбора" (определения и распознавания) строк текста, таких как определенные символы, слова или шаблоны символов.

Перед нажатием кнопки "Старт" необходимо перетащить файлы или выбрать папку для сканирования. Также поддерживаются маски файлов. Вы можете вводить любые регулярные выражения (URL, почтовые индексы, номера телефонов, даты и многие другие). Результаты можно легко экспортировать в файл и сохранить для дальнейшего использования.