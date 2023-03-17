Text to PDF Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Конверторы - PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,08 Мб
Text to PDF Converter скриншот № 1

Text to PDF Converter - удобная в использовании программная утилита, позволяющая конвертировать один или несколько текстовых файлов в формат PDF. Просто наберите или вставьте текст, а затем конвертируйте его. Можете ввести любой текст, или просто вставить его из другого документа. Также можете включить перенос слов, если хотите, чтобы ваши абзацы выглядели красиво и аккуратно.

В завершении, вам останется только нажать специальную кнопку, и ваш PDF-файл будет быстро создан в выбранной вами каталоге. Кроме того, вы можете создать список со всеми TXT-файлами, которые вы хотите преобразовать в PDF. Присутствует возможность объединить все исходные файлы в один PDF-файл или создать несколько документов, по одному для каждого TXT-файла.

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