Text to PDF Converter - удобная в использовании программная утилита, позволяющая конвертировать один или несколько текстовых файлов в формат PDF. Просто наберите или вставьте текст, а затем конвертируйте его. Можете ввести любой текст, или просто вставить его из другого документа. Также можете включить перенос слов, если хотите, чтобы ваши абзацы выглядели красиво и аккуратно.

В завершении, вам останется только нажать специальную кнопку, и ваш PDF-файл будет быстро создан в выбранной вами каталоге. Кроме того, вы можете создать список со всеми TXT-файлами, которые вы хотите преобразовать в PDF. Присутствует возможность объединить все исходные файлы в один PDF-файл или создать несколько документов, по одному для каждого TXT-файла.