Text to PDF Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категории:
|Конверторы - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,08 Мб
Text to PDF Converter - удобная в использовании программная утилита, позволяющая конвертировать один или несколько текстовых файлов в формат PDF. Просто наберите или вставьте текст, а затем конвертируйте его. Можете ввести любой текст, или просто вставить его из другого документа. Также можете включить перенос слов, если хотите, чтобы ваши абзацы выглядели красиво и аккуратно.
В завершении, вам останется только нажать специальную кнопку, и ваш PDF-файл будет быстро создан в выбранной вами каталоге. Кроме того, вы можете создать список со всеми TXT-файлами, которые вы хотите преобразовать в PDF. Присутствует возможность объединить все исходные файлы в один PDF-файл или создать несколько документов, по одному для каждого TXT-файла.
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