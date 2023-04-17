VinaText для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,39 Мб
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VinaText - простой и понятный редактор кода, который может пригодиться разработчикам, работающим с несколькими файлами одновременно.

Программа позволяет одновременно выделять и редактировать несколько частей документа. Таким образом, если вам нужно быстро внести изменения в несколько строк, вы можете сделать это без необходимости прокручивать весь документ.

Более того, он поддерживает изображения, поэтому можно открывать диаграммы, графики и другие графические элементы, необходимые для вашего проекта. Излишне говорить, что это может быть весьма эффективным при работе над большим проектом, включающим множество различных файлов.

Приложение содержит все необходимые функции, которые обычно ожидаются от редактора кода, включая, помимо прочего, подсветку синтаксиса, автоиндентирование, поиск и замену, обводку слов, а также возможность настройки шрифтов и цветов.

Это не только облегчает чтение и понимание кода, но и позволяет избежать ошибок форматирования при его просмотре. Поскольку это происходит автоматически, вы, скорее всего, сэкономите много времени и энергии в долгосрочной перспективе.

В целом, легкий дизайн, настраиваемые функции и подсветка синтаксиса делают VinaText отличным выбором для разработчиков, которым нужен простой и эффективный текстовый редактор.

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