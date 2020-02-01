Notepad++ для Windows

Notepad++ 7.8.4

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Описание Notepad++ 7.8.4Описание   Скачать Notepad++ 7.8.4СКАЧАТЬ (3,56 Мб) Скриншоты Notepad++ 7.8.4Скриншоты (4)   Статистика Notepad++ 7.8.4Статистика   Отзывы о Notepad++ 7.8.4Отзывы (92)  
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4.68 из 5, всего оценок - 1081
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Notepad++ - текстовый редактор, предназначенный для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows Блокнота.

Основные особенности программы:

  • Подсветка текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования
  • Поддержка большого количества языков (C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, ASCII, VB/VBS, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler)
  • WYSIWYG (печатаешь и получаешь то, что видишь на экране)
  • Настраиваемый пользователем режим подсветки синтаксиса
  • Авто-завершение набираемого слова
  • Одновременная работа с множеством документов
  • Одновременный просмотр нескольких документов
  • Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены
  • Полная поддержка перетягивания фрагментов текста
  • Динамическое изменение окон просмотра
  • Автоматическое определение состояния файла
  • Увеличение и уменьшение
  • Заметки
  • Выделение скобок при редактировании текста
  • Запись макроса и его выполнение
Что нового в Notepad++ 7.8.4?
  • Различные улучшения и исправления.
Notepad++
Notepad++
Notepad++
Notepad++
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)342 / 1 395 448
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы - Редакторы
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Отзывы о программе Notepad++

вЛПДИМИР про Notepad++ 7.6.6 [08-05-2019]

Все работает
2 | 3 | Ответить

Александр Иванов про Notepad++ 7.5.8 [24-09-2018]

нужна программа для виндовс 32 кому несложно скиньте на почту где можно скачать iwanov.sashafs98@yandex.ru эту скачал она у меня не запускается ((( помагите что делать?
7 | 42 | Ответить

(ерж в ответ Александр Иванов про Notepad++ 7.7.1 []

Алекс, эта программа не для средних умов.
6 | 2 | Ответить

андрей про Notepad++ 7.5.6 [03-06-2018]

почему в каждой версии отсутствует плагин "плагин менеджер"??? а приходится устанавливать самостоятельно
4 | 29 | Ответить

вован1 про Notepad++ 7.5.3 [30-12-2017]

7.5.3 не качать! При запуске вылетает в BSOD! Попробовал удалить Unistall-ом, тоже синий экран смерти! Ни с какой прогой у меня так не было. Ладно, допустим это из-за ХРюшки, но ведь можно было и предупредить.
11 | 38 | Ответить

(ерж в ответ Александр Иванов про Notepad++ 7.7.1 []

Алекс, эта программа не для средних умов.
6 | 2 | Ответить

Роман в ответ вован1 про Notepad++ 7.5.5 []

Спасибо за предупреждение!!!
10 | 6 | Ответить

вадим в ответ вован1 про Notepad++ 7.7.1 []

все работает все установилось без проблем виндовс 10 про
2 | 2 | Ответить

Dementy про Notepad++ 7.5.1 [04-11-2017]

Замечательная программа!
3 | 3 | Ответить

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