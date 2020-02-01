Notepad++ 7.8.4
Оцените программу! 4.68 из 5, всего оценок - 1081
Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Notepad++ - текстовый редактор, предназначенный для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows Блокнота.
Основные особенности программы:
Подсветка текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования
Поддержка большого количества языков (C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, ASCII, VB/VBS, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler)
WYSIWYG (печатаешь и получаешь то, что видишь на экране)
Настраиваемый пользователем режим подсветки синтаксиса
Авто-завершение набираемого слова
Одновременная работа с множеством документов
Одновременный просмотр нескольких документов
Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены
Полная поддержка перетягивания фрагментов текста
Динамическое изменение окон просмотра
Автоматическое определение состояния файла
Увеличение и уменьшение
Заметки
Выделение скобок при редактировании текста
Запись макроса и его выполнение
Что нового в Notepad++ 7.8.4?
Различные улучшения и исправления.
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Отзывы о программе Notepad++
вЛПДИМИР
про Notepad++ 7.6.6 [08-05-2019]
Все работает
| 2 | 3 Ответить
Александр Иванов
про Notepad++ 7.5.8 [24-09-2018]
нужна программа для виндовс 32 кому несложно скиньте на почту где можно скачать iwanov.sashafs98@yandex.ru эту скачал она у меня не запускается ((( помагите что делать?
| 7 | 42 Ответить
(ерж
в ответ Александр Иванов про Notepad++ 7.7.1 []
Алекс, эта программа не для средних умов.
| 6 | 2 Ответить
андрей
про Notepad++ 7.5.6 [03-06-2018]
почему в каждой версии отсутствует плагин "плагин менеджер"??? а приходится устанавливать самостоятельно
| 4 | 29 Ответить
вован1
про Notepad++ 7.5.3 [30-12-2017]
7.5.3 не качать! При запуске вылетает в BSOD! Попробовал удалить Unistall-ом, тоже синий экран смерти! Ни с какой прогой у меня так не было. Ладно, допустим это из-за ХРюшки, но ведь можно было и предупредить.
| 11 | 38 Ответить
(ерж
в ответ Александр Иванов про Notepad++ 7.7.1 []
Алекс, эта программа не для средних умов.
| 6 | 2 Ответить
Роман
в ответ вован1 про Notepad++ 7.5.5 []
Спасибо за предупреждение!!!
| 10 | 6 Ответить
вадим
в ответ вован1 про Notepad++ 7.7.1 []
все работает все установилось без проблем виндовс 10 про
| 2 | 2 Ответить
Dementy
про Notepad++ 7.5.1 [04-11-2017]
Замечательная программа!
| 3 | 3 Ответить
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