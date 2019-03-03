EmEditor Pro для Windows

EmEditor Pro 18.6.6

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Описание EmEditor Pro 18.6.6Описание   Скачать EmEditor Pro 18.6.6СКАЧАТЬ (14,8 Мб) Скриншоты EmEditor Pro 18.6.6Скриншоты (3)   Статистика EmEditor Pro 18.6.6Статистика   Отзывы о EmEditor Pro 18.6.6Отзывы (10)  
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4.03 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.03 из 5
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EmEditor это очень хороший HTML редактор. Поддерживает синтаксис HTML, PHP, ASP, Perl, Java, VBScript, Python. Удобный, быстрый, многофункциональный. Есть регулируемая подсветка синтаксиса, поддержка макросов, Unicode, регулярных выражений для поиска и замены. Отличный редактор для разработчика софта.

Что нового в EmEditor Pro 18.6.6?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
EmEditor Pro
EmEditor Pro
EmEditor Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 21 081
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы кода
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Отзывы о программе EmEditor Pro

Тарас про EmEditor Pro 17.4.1 [27-01-2018]

А как руссифицировать EmEditor ??
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Root про EmEditor Pro 15.3.0 [27-09-2015]

v14.8.1 - последняя версия, которая работает на Windows XP.
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Руслан про EmEditor Pro 14.4.4 [10-06-2014]

Тексты от кодовых элемнтов отделены цветами. Что упращает работу.
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Илья про EmEditor Pro 10.1.0 [24-08-2011]

Еще и шестнадцатеричный редактор есть!
Прога супер!
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Portes про EmEditor Pro 10.0.5 [05-02-2011]

Простенький, ничего особенного
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