Visual Studio Code - быстрый, функциональный, и что самое главное, абсолютно бесплатный редактор кода от компании Microsoft, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для разработки.

Присутствует подсветка синтаксиса для различных языков программирования, автозавершение кода с использованием технологии IntelliSense, возможность отладки кода прямо в редакторе, полноценная поддержка Git и прочих SCM, наличие полноценного терминала и многое другое.

Кроме этого функционал редактора можно значительно расширить за счет огромного количества всевозможных плагинов и дополнений, которые не только повышают комфорт работы с кодом, но и дают возможность персонализировать приложение, меняя темы оформления, добавляя различные иконки и т.д.

Ключевые особенности приложения: