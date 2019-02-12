Visual Studio Code для Windows

Visual Studio Code 1.31.0

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Описание Visual Studio Code 1.31.0Описание   Скачать Visual Studio Code 1.31.0СКАЧАТЬ (40,77 Мб) Скриншоты Visual Studio Code 1.31.0Скриншоты (7)   Статистика Visual Studio Code 1.31.0Статистика   Отзывы о Visual Studio Code 1.31.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Visual Studio Code - быстрый, функциональный, и что самое главное, абсолютно бесплатный редактор кода от компании Microsoft, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для разработки.

Присутствует подсветка синтаксиса для различных языков программирования, автозавершение кода с использованием технологии IntelliSense, возможность отладки кода прямо в редакторе, полноценная поддержка Git и прочих SCM, наличие полноценного терминала и многое другое.

Кроме этого функционал редактора можно значительно расширить за счет огромного количества всевозможных плагинов и дополнений, которые не только повышают комфорт работы с кодом, но и дают возможность персонализировать приложение, меняя темы оформления, добавляя различные иконки и т.д.

Ключевые особенности приложения:

  • Высокая скорость работы
  • Огромное количество поддерживаемых языков программирования "из коробки" (например JavaScript, TypeScript, CSS, HTML и пр.). В случае если требуется добавить в редактор поддержку какого-либо языка, можно установить необходимое дополнение из встроенного репозитория VS Code Marketplace.
  • Подсветка синтаксиса, автозавершение кода с использованием технологии IntelliSense и пр.
  • Встроенный отладчик кода.
  • Поддержка Git и прочих систем управления версиями, позволяющая делать коммиты прям из редактора.
  • Наличие встроенного терминала.
  • Огромное количество всевозможных плагинов.
Скриншоты Visual Studio Code:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы
 Программа Visual Studio Code отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Visual Studio Code

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