Batch HTML Validator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|4dots Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,45 Мб
Batch HTML Validator - инструмент, который идеально подходит для обнаружения HTML-ошибок на веб-сайтах и пакетной проверки валидности разметки нескольких URL-адресов в HTML, XHTML или HTML5.
Быстрый поиск неограниченного количества различных URL-адресов или файлов позволит вам увидеть, какие из них нуждаются в исправлении и улучшении вашего SEO. Можно сохранить файл отчета для последующего использования. Ошибки выделяются и перечисляются в редакторе для вашего удобства и экономии времени на внесение необходимых изменений.
Проверки выполняются с помощью оригинальной программы w3c validator, но локально, без использования сайта W3C. Вы можете импортировать список URL или файлов для проверки из текстового файла, файла Excel, файла CSV, файла XML sitemap или просто ввести их в текстовое поле.
Особенности Batch HTML Validator:
- Эффективный и простой способ локальной проверки W3C HTML, XHTML, HTML5 разметки нескольких URL и файлов.
- Файл отчета с ошибками и предупреждениями может быть сохранен для последующего использования.
- Ошибки выделяются и перечисляются в редакторе.
- Проверки выполняются с использованием оригинальной программы валидатора w3c, но локально.
- Импортируйте список URL для проверки из текстового файла, файла Excel, файла CSV, файла XML sitemap или просто введите их в текстовое поле.
- Многоязычность.
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