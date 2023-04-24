Batch HTML Validator - инструмент, который идеально подходит для обнаружения HTML-ошибок на веб-сайтах и пакетной проверки валидности разметки нескольких URL-адресов в HTML, XHTML или HTML5.

Быстрый поиск неограниченного количества различных URL-адресов или файлов позволит вам увидеть, какие из них нуждаются в исправлении и улучшении вашего SEO. Можно сохранить файл отчета для последующего использования. Ошибки выделяются и перечисляются в редакторе для вашего удобства и экономии времени на внесение необходимых изменений.

Проверки выполняются с помощью оригинальной программы w3c validator, но локально, без использования сайта W3C. Вы можете импортировать список URL или файлов для проверки из текстового файла, файла Excel, файла CSV, файла XML sitemap или просто ввести их в текстовое поле.

Особенности Batch HTML Validator: