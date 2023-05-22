AI Code Translator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FMXExpress
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14 Мб
AI Code Translator - программа, предоставляющая удобный способ автоматического преобразования кода и адресованная разработчикам, которые работают над сложными проектами с использованием нескольких языков программирования.
Прежде чем начать работу с инструментом, вам необходимо добавить свой API-ключ OpenAI.com и ChatGPT. Приложение имеет удобный и понятный интерфейс, состоящий из одного окна с несколькими панелями. Для перевода кода достаточно добавить его, а затем выбрать нужный язык программирования.
Что касается поддержки, утилита может конвертировать с/на наиболее распространенные языки программирования, включая C++, Ruby, Swift, Perl, Lua, Python и R. Более того, в приложении есть опция "Проверить код", где вы можете проверить его на наличие ошибок. Разработчики заявляют, что при обращении к этой функции инструмент сообщает об ошибках обратно в ChatGPT.
Инструмент имеет множество преимуществ, наиболее очевидным из которых является то, что он позволяет автоматизировать процесс преобразования кода и оптимизировать рабочий процесс. Он также может пригодиться, если вы только начинаете работать с каким-либо языком, поскольку вы можете изучать и изменять его по мере необходимости. Наконец, поскольку программа опирается на API ChatGPT, вы, скорее всего, получите предложения и рекомендации по улучшению вашего кода.
В целом, AI Code Translator очень интересное приложение, и может быть полезно, если вам регулярно приходится работать над сложными проектами, которые предполагают использование нескольких языков и экспорт кода.
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