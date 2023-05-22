TeuxDeux для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.14.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры задач
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,59 Мб
TeuxDeux скриншот № 1
TeuxDeux скриншот № 2
TeuxDeux скриншот № 3
TeuxDeux скриншот № 4

TeuxDeux - приложение для Android, которое позволяет легко управлять задачами и организовывать работу. Его минималистичный и удобный интерфейс обеспечивает удобство работы, как при записи заметок на листе бумаги.

Создание задач в TeuxDeux просто и интуитивно понятно. Чтобы сделать задачи повторяющимися, пользователи могут просто включить фразы типа "каждый день", "каждую неделю" или "каждый месяц" в конце текста задачи.

В нижней части главного окна приложения имеется раздел календаря, в котором отображаются пять дней. Чтобы сразу увидеть весь месяц, используйте ярлык "Сегодня", который обеспечивает быстрый доступ к просмотру календаря на весь месяц.

При нажатии на название задачи она отмечается как выполненная, что дает ощущение прогресса. Чтобы изменить порядок задач, пользователь может нажать и удерживать существующую задачу, перемещая ее вверх или вниз по списку. Редактирование незавершенных задач осуществляется простым движением пальца влево, а завершенные задачи удаляются тем же жестом.

Используйте ярлык "Когда-нибудь" для добавления заметок и задач без конкретных сроков. Эта опция идеально подходит для фиксации идей или напоминаний на будущее.

С помощью TeuxDeux пользователи могут персонализировать свои дела с помощью различных стилей. Можно создавать подзаголовки, написав #+текст, применяйте стили курсивного или полужирного начертания или добавляйте ссылки. Приложение позволяет пользователям настраивать цвет рабочего пространства и выбирать из различных тем пользовательского интерфейса.

TeuxDeux - это надежный помощник для тех, кто ищет удобный органайзер задач, будь то управление ежедневными делами, постановка повторяющихся задач или фиксация идей на будущее.

ТОП-сегодня раздела "Менеджеры задач"
 

скачать Quick System Info PROQuick System Info PRO 3.8.4

Quick System Info PRO - доступ к полной информации о системе вашего Android-устройства. Насколько...

скачать AutoKiller Memory OptimizerAutoKiller Memory Optimizer 8.7.207

AutoKiller Memory Optimizer – оптимизатор свободной памяти предназначен для увеличения...

скачать Autorun ManagerAutorun Manager 4.4.104

Autorun Manager - с помощью этой утилиты вы сможете видеть список приложений, которые запускаются...

скачать ASTRO File ManagerASTRO File Manager 8.10.1

ASTRO File Manager – производит операции с файлами на устройстве, облачных хранилищах и...

скачать Android Booster FreeAndroid Booster Free 5.6.04.00

Android Booster Free – ускоряет работу девайса и продлевает время автономной работы. Узнайте,...

скачать Super ToolboxSuper Toolbox 6.2.14.00

Super Toolbox – без проблем и лишних тапов по экрану закроет ненужные задачи, освободит память...

Отзывы о программе TeuxDeux

Admin

Отзывов о программе TeuxDeux 1.14.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв