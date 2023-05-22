TeuxDeux для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.14.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TeuxDeux App
|Категория:
|Менеджеры задач
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,59 Мб
TeuxDeux - приложение для Android, которое позволяет легко управлять задачами и организовывать работу. Его минималистичный и удобный интерфейс обеспечивает удобство работы, как при записи заметок на листе бумаги.
Создание задач в TeuxDeux просто и интуитивно понятно. Чтобы сделать задачи повторяющимися, пользователи могут просто включить фразы типа "каждый день", "каждую неделю" или "каждый месяц" в конце текста задачи.
В нижней части главного окна приложения имеется раздел календаря, в котором отображаются пять дней. Чтобы сразу увидеть весь месяц, используйте ярлык "Сегодня", который обеспечивает быстрый доступ к просмотру календаря на весь месяц.
При нажатии на название задачи она отмечается как выполненная, что дает ощущение прогресса. Чтобы изменить порядок задач, пользователь может нажать и удерживать существующую задачу, перемещая ее вверх или вниз по списку. Редактирование незавершенных задач осуществляется простым движением пальца влево, а завершенные задачи удаляются тем же жестом.
Используйте ярлык "Когда-нибудь" для добавления заметок и задач без конкретных сроков. Эта опция идеально подходит для фиксации идей или напоминаний на будущее.
С помощью TeuxDeux пользователи могут персонализировать свои дела с помощью различных стилей. Можно создавать подзаголовки, написав #+текст, применяйте стили курсивного или полужирного начертания или добавляйте ссылки. Приложение позволяет пользователям настраивать цвет рабочего пространства и выбирать из различных тем пользовательского интерфейса.
TeuxDeux - это надежный помощник для тех, кто ищет удобный органайзер задач, будь то управление ежедневными делами, постановка повторяющихся задач или фиксация идей на будущее.
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