Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс. Этот инструмент построен по принципу "All-in-one" (все в одном), предоставляя в Ваше распоряжение ряд утилит для улучшения производительности Android-устройства.

Самый простой способ оптимизировать мобильный девайс с помощью Glary Utilities - это использовать функцию Quick Clean: освобождается системная оперативная память, увеличивается свободная память самого устройства за счет очистки ненужных и остаточных файлов, а также закрываются все Ваши регистрационные данные в почтовых сервисах, браузерах, SMS/MMS-сообщения, журнал вызовов.

Для тех пользователей, которые хотят самостоятельно настаивать параметры оптимизации, разработчики предусмотрели несколько инструментов:

Мусор - сканируется устройство на наличие кэша и мусорных файлов,

Менеджер приложений - показываются все установленные приложения и занимаемое ими место. Любое отмеченное приложение может быть безопасно удалено без остатков.

Личные данные - управление всеми Вашими личными данными и аккаунтами.

Батарея (Power) - общий заряд батареи, а также показываются самые "прожорливые" приложения Вашего устройства (потребление энергии в процентном соотношении).

Задачи - удобный менеджер процессов и служб.

Explorer - файловый менеджер, позволяющий быстро удалить любой файл или целую папку с девайса.

В целом, Glary Utilities - это одно из самых мощных, функциональных и эффективных приложений, с которым Ваше Android-устройство будет стабильно работать на максимальной производительности имеющейся конфигурации аппарата.