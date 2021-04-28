Glary Utilities для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.0.1065 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Менеджеры задач - Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 603 | Статистика
Размер:1,42 Мб
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Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс. Этот инструмент построен по принципу "All-in-one" (все в одном), предоставляя в Ваше распоряжение ряд утилит для улучшения производительности Android-устройства.

Самый простой способ оптимизировать мобильный девайс с помощью Glary Utilities - это использовать функцию Quick Clean: освобождается системная оперативная память, увеличивается свободная память самого устройства за счет очистки ненужных и остаточных файлов, а также закрываются все Ваши регистрационные данные в почтовых сервисах, браузерах, SMS/MMS-сообщения, журнал вызовов.

Для тех пользователей, которые хотят самостоятельно настаивать параметры оптимизации, разработчики предусмотрели несколько инструментов:

  • Мусор - сканируется устройство на наличие кэша и мусорных файлов,
  • Менеджер приложений - показываются все установленные приложения и занимаемое ими место. Любое отмеченное приложение может быть безопасно удалено без остатков.
  • Личные данные - управление всеми Вашими личными данными и аккаунтами.
  • Батарея (Power) - общий заряд батареи, а также показываются самые "прожорливые" приложения Вашего устройства (потребление энергии в процентном соотношении).
  • Задачи - удобный менеджер процессов и служб.
  • Explorer - файловый менеджер, позволяющий быстро удалить любой файл или целую папку с девайса.

В целом, Glary Utilities - это одно из самых мощных, функциональных и эффективных приложений, с которым Ваше Android-устройство будет стабильно работать на максимальной производительности имеющейся конфигурации аппарата.

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