Glary Utilities для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.0.1065 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Glarysoft Ltd.
|Категории:
|Менеджеры задач - Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 603 | Статистика
|Размер:
|1,42 Мб
|СКАЧАТЬ
Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс. Этот инструмент построен по принципу "All-in-one" (все в одном), предоставляя в Ваше распоряжение ряд утилит для улучшения производительности Android-устройства.
Самый простой способ оптимизировать мобильный девайс с помощью Glary Utilities - это использовать функцию Quick Clean: освобождается системная оперативная память, увеличивается свободная память самого устройства за счет очистки ненужных и остаточных файлов, а также закрываются все Ваши регистрационные данные в почтовых сервисах, браузерах, SMS/MMS-сообщения, журнал вызовов.
Для тех пользователей, которые хотят самостоятельно настаивать параметры оптимизации, разработчики предусмотрели несколько инструментов:
- Мусор - сканируется устройство на наличие кэша и мусорных файлов,
- Менеджер приложений - показываются все установленные приложения и занимаемое ими место. Любое отмеченное приложение может быть безопасно удалено без остатков.
- Личные данные - управление всеми Вашими личными данными и аккаунтами.
- Батарея (Power) - общий заряд батареи, а также показываются самые "прожорливые" приложения Вашего устройства (потребление энергии в процентном соотношении).
- Задачи - удобный менеджер процессов и служб.
- Explorer - файловый менеджер, позволяющий быстро удалить любой файл или целую папку с девайса.
В целом, Glary Utilities - это одно из самых мощных, функциональных и эффективных приложений, с которым Ваше Android-устройство будет стабильно работать на максимальной производительности имеющейся конфигурации аппарата.
ASTRO File Manager – производит операции с файлами на устройстве, облачных хранилищах и...
Android Booster Free 5.3.00.00
Android Booster Free – ускоряет работу девайса и продлевает время автономной работы. Узнайте,...
Super Toolbox – без проблем и лишних тапов по экрану закроет ненужные задачи, освободит память...
Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с...
TrustPort Mobile Security 11.10
TrustPort Mobile Security - антивирус для операционной системы Android. Приложение может сканировать все...
Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита...
Отзывы о программе Glary Utilities
Admin
Отзывов о программе Glary Utilities 4.0.0.1065 пока нет, можете добавить...