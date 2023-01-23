Autorun Manager — при включении устройства, вместе с операционной системой загружаются приложения. Часть из них необходима для корректной работы системы или нужны пользователю, остальные же только занимают место в памяти.

Утилита показывает список автозагрузки, и вы самостоятельно сможете выбирать приложения, которые будут запускаться вместе с системой. Некоторые приложения имеют функцию перезапуска, на них Autorun Manager может не сработать.