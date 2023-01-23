Autorun Manager для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.80/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.104 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры задач
Загрузок (сегодня/всего):0 / 15 717 | Статистика
Размер:2,46 Мб
Autorun Manager скриншот № 1
Autorun Manager скриншот № 2
Autorun Manager скриншот № 3
Autorun Manager скриншот № 4

Autorun Manager — при включении устройства, вместе с операционной системой загружаются  приложения. Часть из них необходима для корректной работы системы или нужны пользователю, остальные же только занимают место в памяти.

Утилита показывает список автозагрузки, и вы самостоятельно сможете выбирать приложения, которые будут запускаться вместе с системой. Некоторые приложения имеют функцию перезапуска, на них Autorun Manager может не сработать. 

ТОП-сегодня раздела "Менеджеры задач"
 

скачать Glary UtilitiesGlary Utilities 4.0.0.1065

Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс...

скачать Диспетчер задачДиспетчер задач 2.1.8

Диспетчер задач - простой, но весьма эффективный диспетчер и менеджер задач, который поможет ускорить работу и отклик Вашего Android-устройства...

скачать ASTRO File ManagerASTRO File Manager 8.10.1

ASTRO File Manager – производит операции с файлами на устройстве, облачных хранилищах и...

скачать Android AssistantAndroid Assistant 23.97

Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с...

скачать Advanced Task ManagerAdvanced Task Manager 6.4.5.227

Advanced Task Manager – приложение покажет активные процессы в системе и поможет закрыть ненужные...

скачать Диспетчер ПриложенийДиспетчер Приложений 1.1.95

Диспетчер Приложений – все приложения, сервисы и процессы на вашем Android-устройстве теперь...

Отзывы о программе Autorun Manager

daos про Autorun Manager 3.1 для Android [05-12-2011]

приложение в бесплатном варианте малопригодное
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв