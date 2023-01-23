Autorun Manager для Android
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.104 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MobiWIA - AndRS Studio
|Категория:
|Менеджеры задач
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 15 717 | Статистика
|Размер:
|2,46 Мб
Autorun Manager — при включении устройства, вместе с операционной системой загружаются приложения. Часть из них необходима для корректной работы системы или нужны пользователю, остальные же только занимают место в памяти.
Утилита показывает список автозагрузки, и вы самостоятельно сможете выбирать приложения, которые будут запускаться вместе с системой. Некоторые приложения имеют функцию перезапуска, на них Autorun Manager может не сработать.
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Отзывы о программе Autorun Manager
daos про Autorun Manager 3.1 для Android [05-12-2011]
приложение в бесплатном варианте малопригодное
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