ASTRO File Manager для Android
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 129
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Metago
|Категории:
|Менеджеры задач - Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 185 028 | Статистика
|Размер:
|7,71 Мб
|СКАЧАТЬ
ASTRO File Manager — мощный файловый менеджер для Android, благодаря которому можно с комфортом организовывать, искать, просматривать и извлекать фотографии, музыку, видео, документы или другие файлы из сопряженных мобильных устройств, облачных сервисов (Dropbox, Google Drive, Facebook, Box или SkyDrive) или ПК.
Приложение также умеет создавать бекапы установленных программ, просматривать картинки, работать с архивами ZIP и TAR. Имеется несколько вариантов просмотра и сортировки файлов и папок, возможность пакетной обработки файлов, создания закладок на часто используемые ресурсы и многое другое.
Ключевые особенности ASTRO File Manager:
- Возможность использования стандартных операций для работы с файлами (копирование, удаление, перемещение и пр.).
- Работа с файлами и папками в локальной сети.
- Поддержка закладок с возможностью их управления.
- Поиск файлов.
- Поддержка облачных сервисов (Dropbox, Google Drive, Facebook, Box или SkyDrive).
- Просмотр фотографий.
- Менеджер приложений.
- Возможность работы с архивами.
- Диспетчер задач.
- Наличие инструментов для резервного копирования.
- Просмотр использования SD-карты.
- повышение стабильности и производительности.
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Отзывы о программе ASTRO File Manager
Наталья про ASTRO File Manager 4.6.3.4-play для Android [19-05-2016]
Не копирует папки с фотографиями из телефона на флеш-карту.
2 | 7 | Ответить
виктория про ASTRO File Manager 4.6.2.7-play для Android [28-11-2015]
Отличный менеджер! все работать, все понятно ! Но подскажите пожалуйста ((( я загрузила на и он видит музыку, но не проигрывает ((( в чем моя ошибка..eq2dc уже устала разбираться ...
4 | 5 | Ответить
Алексей про ASTRO File Manager 4.3.489.std для Android [15-05-2013]
Леонид про ASTRO File Manager 4.3.476.std для Android [07-04-2013]
Подскажите каким способом извлечь из zip в понятный для смарта формат?
5 | 14 | Ответить