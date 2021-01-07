ASTRO File Manager — мощный файловый менеджер для Android, благодаря которому можно с комфортом организовывать, искать, просматривать и извлекать фотографии, музыку, видео, документы или другие файлы из сопряженных мобильных устройств, облачных сервисов (Dropbox, Google Drive, Facebook, Box или SkyDrive) или ПК.

Приложение также умеет создавать бекапы установленных программ, просматривать картинки, работать с архивами ZIP и TAR. Имеется несколько вариантов просмотра и сортировки файлов и папок, возможность пакетной обработки файлов, создания закладок на часто используемые ресурсы и многое другое.



Ключевые особенности ASTRO File Manager: