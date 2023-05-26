Coolmuster ePub Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coolmuster
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,13 Мб
Coolmuster ePub Converter - приложение, которое предлагает возможность создавать книги ePub из более чем 5 различных форматов файлов, включая Adobe PDF (.pdf), MS Word (.doc/.docx), TXT (.txt), HTML (.html/.htm), MOBI(.mobi) и т.д.
Можно сохранять оригинальный текст документа, колонки, таблицы, изображения, графику, гиперссылки и макет в выходных электронных книгах ePub.
Готовые книги ePub можно читать почти на всех популярных портативных устройствах, включая Apple's iPad, iPhone и iPod touch, B&N's Nook Tablet, Microsoft Surface, все виды устройств Android, Game player и т.д.
Особенности Coolmuster ePub Converter:
- Создание файлов ePub из 5+ популярных форматов (.doc, .pdf, .html, .txt, .mobi и т.д.).
- Сохранение оригинального текста, изображений, графики и т.д. в электронной книге ePub без каких-либо потерь.
- Полная совместимость почти со всеми популярными портативными устройствами, включая iPad, iPhone, iPod touch, Nook Tablet, Surface, PSP, Sony Reader и т.д.
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