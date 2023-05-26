Coolmuster ePub Converter - приложение, которое предлагает возможность создавать книги ePub из более чем 5 различных форматов файлов, включая Adobe PDF (.pdf), MS Word (.doc/.docx), TXT (.txt), HTML (.html/.htm), MOBI(.mobi) и т.д.

Можно сохранять оригинальный текст документа, колонки, таблицы, изображения, графику, гиперссылки и макет в выходных электронных книгах ePub.

Готовые книги ePub можно читать почти на всех популярных портативных устройствах, включая Apple's iPad, iPhone и iPod touch, B&N's Nook Tablet, Microsoft Surface, все виды устройств Android, Game player и т.д.

Особенности Coolmuster ePub Converter: