Dictionary of English для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Study Center
|Категория:
|Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,25 Мб
Dictionary of English - новое издание бестселлера Longman (словарь современного английского 6-е издание), представляющий собой полный онлайн словарь с грамматикой для преподавателей, студентов и всех пользователей, изучающих английский язык.
Доступно более 300000 слов, фраз и словосочетаний, 88000 наиболее используемых примеров, встроенный тезаурус с более чем 48000 синонимов, антонимов и родственных слов, интерактивная практика и пр. Имеются примеры произношения британского английского и американского английского. Присутствует Longman Communication 9000: обновленный базовый словарный запас, в том числе 3000 самых частых слов в разговорном и письменном английском.
Функциональные возможности Dictionary of English:
- Полноценный словарь.
- Дополнительные фразеологизмы, синонимы и происхождение слова.
- Руководство по использованию словаря.
- Поиск с использованием подстановочных знаков.
- Интеллектуальный ввод текста в поиске.
- Поиск по идиомам и фразовым глаголам.
- История поиска, чтобы помочь вам найти слова, которые вы недавно искали.
- Поддержка поиска из других совместимых приложений на устройстве.
- Закладки для наиболее часто используемых слов.
- Слово дня.
- Мой словарный запас.
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