Dictionary of English для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Словари
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16,25 Мб
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Dictionary of English - новое издание бестселлера Longman (словарь современного английского 6-е издание), представляющий собой полный онлайн словарь с грамматикой для преподавателей, студентов и всех пользователей, изучающих английский язык.

Доступно более 300000 слов, фраз и словосочетаний, 88000 наиболее используемых примеров, встроенный тезаурус с более чем 48000 синонимов, антонимов и родственных слов, интерактивная практика и пр. Имеются примеры произношения британского английского и американского английского. Присутствует Longman Communication 9000: обновленный базовый словарный запас, в том числе 3000 самых частых слов в разговорном и письменном английском.

Функциональные возможности Dictionary of English:

  • Полноценный словарь.
  • Дополнительные фразеологизмы, синонимы и происхождение слова.
  • Руководство по использованию словаря.
  • Поиск с использованием подстановочных знаков.
  • Интеллектуальный ввод текста в поиске.
  • Поиск по идиомам и фразовым глаголам.
  • История поиска, чтобы помочь вам найти слова, которые вы недавно искали.
  • Поддержка поиска из других совместимых приложений на устройстве.
  • Закладки для наиболее часто используемых слов.
  • Слово дня.
  • Мой словарный запас.
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