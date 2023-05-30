Dictionary of English - новое издание бестселлера Longman (словарь современного английского 6-е издание), представляющий собой полный онлайн словарь с грамматикой для преподавателей, студентов и всех пользователей, изучающих английский язык.

Доступно более 300000 слов, фраз и словосочетаний, 88000 наиболее используемых примеров, встроенный тезаурус с более чем 48000 синонимов, антонимов и родственных слов, интерактивная практика и пр. Имеются примеры произношения британского английского и американского английского. Присутствует Longman Communication 9000: обновленный базовый словарный запас, в том числе 3000 самых частых слов в разговорном и письменном английском.

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