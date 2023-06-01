Coolmuster PDF to Word Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.2.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coolmuster
|Категории:
|Конверторы - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,47 Мб
Coolmuster PDF to Word Converter - инструмент для преобразования файлов из PDF в Word .docx одним щелчком мыши. После преобразования, вы можете редактировать текстовое содержимое, вставлять изображения и т.д.
Присутствует функция пакетного и частичного преобразования. С ее помощью вы можете конвертировать до 200 файлов PDF в Word одновременно, а также конвертировать определенные страницы или диапазоны страниц в нужный вам формат без ограничений.
Также присутствует возможность использовать встроенный просмотрщик файлов для мгновенного и бесплатного предварительного просмотра любого PDF-файла в программе. С его помощью вы сможете точно найти страницы, которые нужно конвертировать.
Особенности Coolmuster PDF to Word Converter:
- Конвертируйте несколько PDF-файлов в Word одновременно.
- Сохраняйте макет, шрифты и изображения во время преобразования.
- Предварительный просмотр и выбор определенных страниц или диапазонов для преобразования.
- Интуитивно понятный и простой в использовании для всех пользователей.
- Быстрые и точные результаты преобразования.
- Защита конфиденциальной информации во время конвертирования.
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...
Free PDF to Word Converter 3.2.12
Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...
Программа, с помощью которой можно легко извлекать файлы изображений из PDF-файлов....
JPG to PDF - программа для преобразования изображений в файлы PDF с возможностью защиты паролем. Поддерживает 87 графических форматов...
Отзывы о программе Coolmuster PDF to Word Converter
Admin
Отзывов о программе Coolmuster PDF to Word Converter 2.2.13 пока нет, можете добавить...