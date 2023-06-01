Coolmuster PDF to Word Converter - инструмент для преобразования файлов из PDF в Word .docx одним щелчком мыши. После преобразования, вы можете редактировать текстовое содержимое, вставлять изображения и т.д.

Присутствует функция пакетного и частичного преобразования. С ее помощью вы можете конвертировать до 200 файлов PDF в Word одновременно, а также конвертировать определенные страницы или диапазоны страниц в нужный вам формат без ограничений.

Также присутствует возможность использовать встроенный просмотрщик файлов для мгновенного и бесплатного предварительного просмотра любого PDF-файла в программе. С его помощью вы сможете точно найти страницы, которые нужно конвертировать.

Особенности Coolmuster PDF to Word Converter: