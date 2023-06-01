Программы для Windows » Текст » Конверторы » Coolmuster PDF to Word Converter 2.2.13

Coolmuster PDF to Word Converter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.2.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Конверторы - PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,47 Мб
Coolmuster PDF to Word Converter скриншот № 1

Coolmuster PDF to Word Converter - инструмент для преобразования файлов из PDF в Word .docx одним щелчком мыши. После преобразования, вы можете редактировать текстовое содержимое, вставлять изображения и т.д.

Присутствует функция пакетного и частичного преобразования. С ее помощью вы можете конвертировать до 200 файлов PDF в Word одновременно, а также конвертировать определенные страницы или диапазоны страниц в нужный вам формат без ограничений.

Также присутствует возможность использовать встроенный просмотрщик файлов для мгновенного и бесплатного предварительного просмотра любого PDF-файла в программе. С его помощью вы сможете точно найти страницы, которые нужно конвертировать.

Особенности Coolmuster PDF to Word Converter:

  • Конвертируйте несколько PDF-файлов в Word одновременно.
  • Сохраняйте макет, шрифты и изображения во время преобразования.
  • Предварительный просмотр и выбор определенных страниц или диапазонов для преобразования.
  • Интуитивно понятный и простой в использовании для всех пользователей.
  • Быстрые и точные результаты преобразования.
  • Защита конфиденциальной информации во время конвертирования.
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 8.55

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

скачать Scan2PDFScan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать Free PDF to Word ConverterFree PDF to Word Converter 3.2.12

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...

скачать PDF to Image ConverterPDF to Image Converter 1.1

Программа, с помощью которой можно легко извлекать файлы изображений из PDF-файлов....

скачать JPG to PDFJPG to PDF 3.0

JPG to PDF - программа для преобразования изображений в файлы PDF с возможностью защиты паролем. Поддерживает 87 графических форматов...

Отзывы о программе Coolmuster PDF to Word Converter

Admin

Отзывов о программе Coolmuster PDF to Word Converter 2.2.13 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв