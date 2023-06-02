GoDog - приложение для социализации и дрессировки собаки, заботы о ее здоровье. Присутствуют пошаговые уроки от профессиональных кинологов, дневник здоровья, собачий свисток и кликер, трекер выгула и другие функции, которые помогут вам воспитать здоровую, послушную и счастливую собаку.

Особенности GoDog: