GoDog для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,93 Мб
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GoDog - приложение для социализации и дрессировки собаки, заботы о ее здоровье. Присутствуют пошаговые уроки от профессиональных кинологов, дневник здоровья, собачий свисток и кликер, трекер выгула и другие функции, которые помогут вам воспитать здоровую, послушную и счастливую собаку.

Особенности GoDog:

  • Короткие пошаговые уроки, которые помогут вам обучить собаку любой команде или трюку.
  • Возможность социализировать и воспитывать щенка любой породы.
  • Все уроки и игры для собак созданы при участии опытных кинологов.
  • Различные обучающие программы для собак, такие как “Правильное поведение” (отучить лаять или кусать), “Воспитание щенка”, “Игры и трюки для собак” и др.
  • Бесплатные статьи, которые научат вас вести разговор с собакой, влиять на ее поведение, правильно мотивировать четвероногого и не допускать распространенных в дрессировке ошибок.
  • Дневник здоровья и ухода, благодаря которому вы больше не пропустите ни одного важного события в жизни вашей собаки. Создавайте напоминания и сохраняйте историю вакцинации, приема лекарств, визитов к ветеринару. Следите за гигиеной собаки, добавляя в дневник такие события, как купание, груминг, чистка зубов и ушей, стрижка когтей.
  • Бесплатные инструменты, чтобы улучшить результаты тренировок с собакой (собачий свисток и кликер с различными звуковыми опциями).
  • Возможность наблюдать за ежедневной активностью вашего питомца.
  • Библиотека материалов о вакцинации собак, защите от блох, клещей и гельминтов.
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