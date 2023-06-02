GoDog для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LeverX Poland LLC
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,93 Мб
GoDog - приложение для социализации и дрессировки собаки, заботы о ее здоровье. Присутствуют пошаговые уроки от профессиональных кинологов, дневник здоровья, собачий свисток и кликер, трекер выгула и другие функции, которые помогут вам воспитать здоровую, послушную и счастливую собаку.
Особенности GoDog:
- Короткие пошаговые уроки, которые помогут вам обучить собаку любой команде или трюку.
- Возможность социализировать и воспитывать щенка любой породы.
- Все уроки и игры для собак созданы при участии опытных кинологов.
- Различные обучающие программы для собак, такие как “Правильное поведение” (отучить лаять или кусать), “Воспитание щенка”, “Игры и трюки для собак” и др.
- Бесплатные статьи, которые научат вас вести разговор с собакой, влиять на ее поведение, правильно мотивировать четвероногого и не допускать распространенных в дрессировке ошибок.
- Дневник здоровья и ухода, благодаря которому вы больше не пропустите ни одного важного события в жизни вашей собаки. Создавайте напоминания и сохраняйте историю вакцинации, приема лекарств, визитов к ветеринару. Следите за гигиеной собаки, добавляя в дневник такие события, как купание, груминг, чистка зубов и ушей, стрижка когтей.
- Бесплатные инструменты, чтобы улучшить результаты тренировок с собакой (собачий свисток и кликер с различными звуковыми опциями).
- Возможность наблюдать за ежедневной активностью вашего питомца.
- Библиотека материалов о вакцинации собак, защите от блох, клещей и гельминтов.
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