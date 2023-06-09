SoftOrbits Photo Editor - это простое и интуитивно понятное программное решение, предназначенное для корректировки внешнего вида ваших изображений; оно предлагает множество удобных компонентов, позволяющих получить хорошие результаты за минимальное время.

Главное окно SoftOrbits Photo Editor позволяет открыть файл, который вы хотите обработать, а с ленты вы можете открыть различные компоненты в Toolbox и использовать их на ваших фотографиях.

Поддерживаемые форматы включают JPG, BMP, PNG, GIF, TIGm TGA, PSD, PCX и WMF, поэтому вряд ли у вас возникнут проблемы с совместимостью в этой области. Можно выбрать инструмент, который вы хотите использовать, их несколько: Crop, Rotate, Remove, Text, Image Correction и Resize, каждый из которых имеет легко настраиваемые функции.

Так, компонент Crop можно использовать для вырезания частей изображения, а инструмент Rotate помогает повернуть изображение под нужным углом. Аналогичным образом можно воспользоваться инструментом Удалить, который позволяет указать участок фотографии, который должен исчезнуть; однако эта функция лучше всего работает с небольшими объектами.

Кроме того, функция Текст позволяет наносить водяные знаки на файлы и защищать их авторские права, а компонент Коррекция изображения позволяет регулировать значения Яркость, Контраст, Насыщенность, Температура, Оттенок и Гамма, а также Смягчение или Резкость. Инструмент Изменить размер позволяет изменять ширину и высоту файла в пикселях или процентах.

В целом, SoftOrbits Photo Editor - это полезное и эффективное приложение, призванное помочь вам улучшить внешний вид ваших любимых фотографий, избавив вас от необходимости изучать работу с тяжелым программным обеспечением.