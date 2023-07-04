iFunia DVD Copy для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Копирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19,95 Мб
iFunia DVD Copy скриншот № 1

iFunia DVD Copy - простое и удобное программное обеспечение для создания точных копий DVD-дисков. Это мощный инструмент, который позволяет вам клонировать DVD с легкостью, сохраняя все оригинальные элементы, такие как заголовки, меню, субтитры и аудиодорожки.

Основные возможности приложения iFunia DVD Copy:

  • Создание точных копий DVD: iFunia DVD Copy обеспечивает идеальное клонирование DVD-диска с полной сохранностью содержимого, включая заголовки, меню, субтитры и аудиодорожки.
  • Различные варианты копирования: Приложение предлагает три режима копирования DVD - Полный фильм, Основной фильм и Пользовательский режим, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные потребности.
  • Резервное копирование и сжатие: iFunia DVD Copy позволяет копировать DVD диски на другие DVD диски, DVD папки или ISO образы. Вы можете сохранить оригинальное содержимое и качество, а также сжимать DVD 9 в формат DVD 5 для повышения совместимости с различными устройствами.
  • Удобство использования: iFunia DVD Copy предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко дублировать содержимое DVD-дисков без особых усилий.
  • Удаление защиты от копирования: Приложение позволяет легко обойти защиту от копирования DVD, включая CSS, DRM, Sony ARccOS, UOPs, CopyGuard и другие, чтобы вы могли свободно резервировать ваши коммерческие DVD-диски.

Возможности iFunia DVD Copy делают его незаменимым инструментом для создания копий DVD-дисков. Он обладает удобным интерфейсом, высокой производительностью и гибкими опциями копирования, чтобы удовлетворить все ваши потребности в резервном копировании DVD.

В общем, iFunia DVD Copy - это простое и эффективное программное обеспечение для создания точных копий DVD. Оно обеспечивает полную сохранность всех элементов DVD-диска и предлагает различные режимы копирования. С помощью iFunia DVD Copy вы можете легко резервировать ваши DVD-диски, удалить защиту от копирования и наслаждаться своими любимыми фильмами без ограничений.

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