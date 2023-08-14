Any eBook Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:144,95 Мб
Any eBook Converter скриншот № 1
Any eBook Converter скриншот № 2

Any eBook Converter - это удобное и эффективное приложение для конвертации электронных книг. Оно предоставляет простой способ обработки различных форматов файлов на устройствах для чтения электронных книг. Вместо поиска и установки отдельных программ для каждого типа формата, вы можете легко сконвертировать файлы в нужный вам формат с помощью этого приложения.

Преимущества Any eBook Converter:

  • Автоматическое обнаружение устройств: Приложение автоматически определяет устройства eReader и Kindle, подключенные к компьютеру, и позволяет конвертировать файлы с них.
  • Множество поддерживаемых форматов: Вы можете конвертировать файлы в форматы EPUB, MOBI, AZW3, PDF и TXT, делая их совместимыми с разными устройствами.
  • Редактирование метаданных: Приложение позволяет изменять метаданные книги, включая название, автора, дату и другие параметры.
  • Интеграция с Adobe Digital Editions: Вы можете работать с книгами из библиотеки Adobe Digital Editions, расширяя функциональность приложения.
  • Простой интерфейс: Any eBook Converter обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает его легко доступным для всех пользователей.

С Any eBook Converter вы получаете быстрый и надежный инструмент для конвертации электронных книг, который не только сэкономит ваше время, но и обеспечит удобство в работе с разнообразными форматами файлов.

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