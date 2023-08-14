Any eBook Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Anvsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|144,95 Мб
Any eBook Converter - это удобное и эффективное приложение для конвертации электронных книг. Оно предоставляет простой способ обработки различных форматов файлов на устройствах для чтения электронных книг. Вместо поиска и установки отдельных программ для каждого типа формата, вы можете легко сконвертировать файлы в нужный вам формат с помощью этого приложения.
Преимущества Any eBook Converter:
- Автоматическое обнаружение устройств: Приложение автоматически определяет устройства eReader и Kindle, подключенные к компьютеру, и позволяет конвертировать файлы с них.
- Множество поддерживаемых форматов: Вы можете конвертировать файлы в форматы EPUB, MOBI, AZW3, PDF и TXT, делая их совместимыми с разными устройствами.
- Редактирование метаданных: Приложение позволяет изменять метаданные книги, включая название, автора, дату и другие параметры.
- Интеграция с Adobe Digital Editions: Вы можете работать с книгами из библиотеки Adobe Digital Editions, расширяя функциональность приложения.
- Простой интерфейс: Any eBook Converter обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает его легко доступным для всех пользователей.
С Any eBook Converter вы получаете быстрый и надежный инструмент для конвертации электронных книг, который не только сэкономит ваше время, но и обеспечит удобство в работе с разнообразными форматами файлов.
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