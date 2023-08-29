Chords Maker для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
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Размер:476 Кб
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Chords Maker скриншот № 1

Chords Maker - это интуитивное приложение, специально разработанное для облегчения работы с фортепианными аккордами. Особенно важно учитывать сложность и многообразие аккордов, нот и их вариаций. Все это делает процесс создания музыки на фортепиано вызовом, но Chords Maker значительно упрощает этот процесс.

Основные возможности Chords Maker:

  • Простой выбор нот: Выбирайте нужные ноты для создания аккордов с помощью экранных селекторов.
  • Вариации аккордов: Используйте различные вариации для нот и просматривайте их позиции на клавиатуре.
  • Предварительный просмотр: Оценивайте визуально, как будут выглядеть аккорды и их расположение на фортепиано.
  • Совместимые аккорды: Получайте информацию о совместимых аккордах и их вариациях для создания гармоничных мелодий.
  • Учебный инструмент: Chords Maker также служит базовым симулятором, помогая понять структуру шкал, нот и аккордов.

Программа ориентирована на ключевые функции, что упрощает ее использование. Вам не придется тратить время на изучение сложных интерфейсов. Используйте входящий в комплект селектор с флажками для выбора нужной музыкальной шкалы и соответствующих вариаций. Главный визуализатор поможет вам просмотреть комбинации аккордов на клавиатуре, а также увидеть совместимые аккорды.

Chords Maker - это простой способ изучить и работать с музыкальными шкалами, нотами и аккордами на фортепиано. Несмотря на свою скромность, приложение предоставляет удобные инструменты для создания гармоничной музыки.

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