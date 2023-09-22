CS Easy Unlocker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ComputerSluggish
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|366 Кб
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Если у вас возникли проблемы с доступом к важным файлам или папкам из-за ограничений прав доступа, то вам поможет легковесная и минималистичная программа CS Easy Unlocker, созданная для предоставления необходимого доступа без лишних проблем.
С помощью CS Easy Unlocker можно легко обойти ограничения доступа и получить полный контроль над файлами и папками. Этот инструмент избавляет от проблем с заблокированными каталогами и позволяет восстановить доступ к ценным данным. Благодаря усовершенствованным алгоритмам процесс разблокировки происходит быстро и эффективно.
Интерфейс программы понятен и удобен, что обеспечивает простоту использования. Всего одним щелчком мыши можно разблокировать заблокированную папку в Windows без необходимости установки. Размер файла невелик, что делает программу легким и портативным решением.
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Отзывы о программе CS Easy Unlocker
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