WiFiman - полезное приложение для анализа Wi-Fi сетей и устройств Bluetooth LE. С его помощью вы сможете оптимизировать свою сеть и контролировать подключенные устройства.

Основные возможности приложения:

Анализ Wi-Fi сетей: WiFiman поможет вам найти свободный канал для вашей Wi-Fi точки доступа. Он отображает список доступных каналов Wi-Fi и предоставляет информацию о устройствах Bluetooth LE, использующихся в вашей близости.

Обнаружение устройств в сети: Приложение обнаруживает и анализирует устройства, подключенные к вашей сети. Вы можете получить детальную информацию о них, включая протоколы, такие как Bonjour, SNMP, NetBIOS и UBNT.

Измерение скорости: WiFiman позволяет вам проверить скорость вашего интернет-подключения. Вы можете сохранить результаты для дальнейшего сравнения и легко поделиться ими.

В общем, WiFiman - это бесплатное приложение с элегантным и удобным интерфейсом, разработанным Ubiquiti Networks. Оно не содержит рекламы, что делает его отличным выбором для анализа и управления вашей Wi-Fi сетью.