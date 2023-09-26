WiFiman для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:187,31 Мб
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WiFiman - полезное приложение для анализа Wi-Fi сетей и устройств Bluetooth LE. С его помощью вы сможете оптимизировать свою сеть и контролировать подключенные устройства.

Основные возможности приложения:

  • Анализ Wi-Fi сетей: WiFiman поможет вам найти свободный канал для вашей Wi-Fi точки доступа. Он отображает список доступных каналов Wi-Fi и предоставляет информацию о устройствах Bluetooth LE, использующихся в вашей близости.
  • Обнаружение устройств в сети: Приложение обнаруживает и анализирует устройства, подключенные к вашей сети. Вы можете получить детальную информацию о них, включая протоколы, такие как Bonjour, SNMP, NetBIOS и UBNT.
  • Измерение скорости: WiFiman позволяет вам проверить скорость вашего интернет-подключения. Вы можете сохранить результаты для дальнейшего сравнения и легко поделиться ими.

В общем, WiFiman - это бесплатное приложение с элегантным и удобным интерфейсом, разработанным Ubiquiti Networks. Оно не содержит рекламы, что делает его отличным выбором для анализа и управления вашей Wi-Fi сетью.

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