WiFiman для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ubiquiti Inc.
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|187,31 Мб
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WiFiman - полезное приложение для анализа Wi-Fi сетей и устройств Bluetooth LE. С его помощью вы сможете оптимизировать свою сеть и контролировать подключенные устройства.
Основные возможности приложения:
- Анализ Wi-Fi сетей: WiFiman поможет вам найти свободный канал для вашей Wi-Fi точки доступа. Он отображает список доступных каналов Wi-Fi и предоставляет информацию о устройствах Bluetooth LE, использующихся в вашей близости.
- Обнаружение устройств в сети: Приложение обнаруживает и анализирует устройства, подключенные к вашей сети. Вы можете получить детальную информацию о них, включая протоколы, такие как Bonjour, SNMP, NetBIOS и UBNT.
- Измерение скорости: WiFiman позволяет вам проверить скорость вашего интернет-подключения. Вы можете сохранить результаты для дальнейшего сравнения и легко поделиться ими.
В общем, WiFiman - это бесплатное приложение с элегантным и удобным интерфейсом, разработанным Ubiquiti Networks. Оно не содержит рекламы, что делает его отличным выбором для анализа и управления вашей Wi-Fi сетью.
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